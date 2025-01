Ironiile lui Grindeanu despre "concedierile lui Bolojan": În Bihor s-a făcut o reducere tot de vreo 200 de posturi. Ştiţi că 195 au câştigat procesul?

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a adus în discuție joi planurile de reducere a personalului la Senat, făcând o aluzie, o ironie la faptul că Ilie Bolojan, proaspăt implicat în procesul de reorganizare, ar avea deja toate detaliile necesare despre situația angajaților.

"Probabil i-a spus domnul Ciucă înainte"

Potrivit lui Grindeanu, liberalii au deținut controlul asupra Senatului în ultimii zece ani, ceea ce i-ar fi oferit lui Bolojan acces la informații detaliate. „Probabil i-a spus domnul Ciucă înainte”, a menționat el.

Grindeanu a declarat că are încredere în capacitatea lui Ilie Bolojan de a face o evaluare serioasă și bine fundamentată. El a subliniat că astfel de măsuri trebuie să fie bazate pe o analiză clară, nu pe decizii „la grămadă”. Ideea principală a fost că reducerile nu ar trebui să fie doar pentru imagine, ci să reflecte realitatea muncii prestate. „Dacă taie frunze la câini, foarte bine că fac această reducere”, a comentat Grindeanu.

Ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani cu o reducere la Consiliul Judeţean Bihor

În ceea ce privește Ministerul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anunțat că intenționează să implementeze o reducere, "dar nu la modul cu numere". Grindeanu a făcut referire la o situație din trecut, în care reducerile de posturi la Consiliul Județean Bihor au dus la procese câștigate de majoritatea angajaților concediați, atrăgând atenția asupra riscurilor unor decizii grăbite. Practic, o abordare superficială poate duce la probleme legale și la reinstaurarea unor posturi.

"Ştiţi, eu m-am întrebat ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani cu o reducere la Consiluul Judeţean Bihor. S-a făcut o reducere tot de vreo 200 de posturi. Ştiţi că 195 au câştigat procesul? Trei au renunţat, sau 5 au renunţat la proces şi ceilalţi 195 l-au câştigat. Ca să faci reduceri de acest tip, să nu fiu înţeles că nu susţin această acţiune, doar că dacă o faci pentru presă, ai reversul peste câteva luni, la fel cum a fost la CJ Bihor. Ei vor acţiona în judecată şi vor câştiga. Dacă nu le faci aşezat şi foarte bine şi bazat pe lege şi le faci la grămadă, să dai bine la presă, ţi se întorc în cap peste câteva luni”, a spus ministrul.

Cum vrea Grindeanu să restructureze ministerul pe care îl conduce

Ministrul a oferit câteva exemple concrete despre reorganizarea din ministerul său, menționând că a propus reducerea numărului de secretari de stat de la șapte la patru. Fiecare secretar va avea atribuții pe unul dintre domeniile principale de transport: rutier, feroviar, aerian și naval. De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că este mulțumit de rezultatele obținute la Ministerul Transporturilor în ultimii trei ani, dar consideră că există în continuare oportunități pentru eficientizare. Micile înțepături pentru Ilie Bolojan au continuat.

”Ce pot să vă spun rapid. Din 7 secretari de stat am propus premierului să se reducă, să avem 4, urmând ca pe fiecare ramură în parte, să acoperim fiecare ramură de transport, rutier, feroviar, aerian şi naval, urmând în jos să se facă această evaluare. Eu sunt mulţumit de majoritatea colegilor cu care am lucrat în aceşti 3 ani. La Ministerul Transporturilor, nu aş vrea să trezesc invidia altor colegi din Guvern, se cam vede că s-a lucrat. Nu înseamnă că nu e loc de mai bine şi nu e loc de eficientizare în continuare. Nu fac reduceri de dragul de a reduce şi să fiu aplaudat de unii care se bucură că sunt oameni care alţii sunt daţi afară de la lucru. dacă sunt oameni de acest tip, voi face aceste reduceri”, a mai afirmat ministrul Transporturilor

"Nu l-am votat niciodată pe Iohannis, ca să fie clar"

Totodată prim-vicepreşedintele social democraților a susținut că nu îl preocupă dacă președintele Klaus Iohannis rămâne sau nu în funcție. El a insistat că nu l-a susținut niciodată în alegeri. Pentru Grindeanu, prioritatea principală este câștigarea următoarelor alegeri de către actuala coaliție de guvernare.

Ministrul a explicat că nu are o legătură personală sau emoțională cu șeful statului, afirmând că nu l-a votat niciodată. În plus, el a precizat că la alegerile din 2019 nici nu a participat la vot, deoarece fusese exclus din PSD. În schimb, când a venit vorba de decizia Curții Constituționale, Soirin Grindeanu a preferat să nu detalieze.

”Am văzut o decizie a Curţii Constituţionale. Nu l-am votat niciodată pe Iohannis, ca să fie clar. Nici nu am trăit în Sibiu să îl votez ca primar, nici când a candidat de preşedinte în 2014 sau 2019 nu l-am votat. În 2019 nu am votat cu nimeni, ca să fie clar, nici nu mai eram membru PSD că mă dăduseră afară, după cum bine ştiţi. Am văzut o decizie a Curţii Constituţionale, eu nu-s jurist şi nici nu vreau să intru pe panta asta. Pentru mine e mai important altceva: că e Iohannis sau că vine preşedintele Senatului, interimar, chiar nu îmi trezeşte vreo pasiune”, a declarat Sorin Grindeanu, după ce a fost întrebat dacă ar trebui să plece din funcţie Klaus Iohannis.

Adevărata miză este ca forțele politice din coaliția de guvernare să câștige alegerile

În schimb, fostul premier a insistat că adevărata miză este ca forțele politice din coaliția de guvernare – PSD, PNL și UDMR – să se concentreze pe câștigarea alegerilor din mai. În opinia sa, cel mai important lucru este să împiedice avansul populismului, care reprezintă un pericol pentru stabilitatea politică a țării. Grindeanu a reiterat necesitatea unui candidat comun al coaliției, care să fie aprobat de toate partidele susținătoare, inclusiv prin congrese politice. Politicianula a completat că orice influență "pro-Rusia" sau de altă natură contrară direcției pro-europene a României trebuie oprită.

”Să nu avem un preşedinte care să aibă apucături pro-Rusia sau de alt tip că am văzut în lunile astea. Am o anumită teamă, văzând lucrurile cum evoluează, că nu va fi foarte simplu în a câştiga o bătălie electorală. Datoria noastră este să ne batem electoral şi politic”, a spus Grindeanu, potrivit România TV.

