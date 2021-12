650 kg de artificii şi petarde descoperite de poliţiştii ilfoveni, în urma a 3 percheziţii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au efectuat, joi, două percheziţii domiciliare, în Popeşti Leordeni, într-un dosar în care se fac cercetări privind operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice, destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

'La percheziţii, poliţiştii de la economic au descoperit şi indisponibilizat, în vederea confiscării, cantitatea de 550 kg articole pirotehnice, din categoriile F1, F2, F3 şi F4', informează un comunicat al Inspectoratului Poliţiei Judeţene (IPJ) Ilfov transmis, joi.

De asemenea, poliţiştii ilfoveni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au efectuat o percheziţie domiciliară, în comuna Chiajna, într-un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări pentru comercializarea fără drept de articole pirotehnice, destinate a fi utilizate de pirotehnişti.

Poliţiştii de la arme au descoperit şi indisponibilizat cantitatea de aproximativ 100 de kg articole pirotehnice, din categoriile F1, F2, F3 şi F4, pe care un bărbat din Chiajna ar fi urmat să le comercializeze pe o reţea de socializare. La activităţi au participat luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Ilfov, criminalişti şi jandarmi din Ilfov.

O tonă de artificii de mare risc, captura zilei a poliţiştilor

La data de 14 decembrie 2021, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, fiind depistată şi ridicată în vederea continuării cercetărilor cantitatea de aproximativ 1000 de kg (aproximativ 3000 bucăţi ) material pirotehnic din categoria F4.



Articolele pirotehnice, deosebit de periculoase, ce pot provoca vătămări grave, deţinute ilegal, au fost preluate cu sprijinul specializat al pirotehnicienilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Inspectoratului General al Poliţiei Române.



Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept", transmite Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Vezi știrea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News