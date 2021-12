O tonă de artificii de mare risc, captura zilei a poliţiştilor

La data de 14 decembrie 2021, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, fiind depistată şi ridicată în vederea continuării cercetărilor cantitatea de aproximativ 1000 de kg (aproximativ 3000 bucăţi ) material pirotehnic din categoria F4.



Articolele pirotehnice, deosebit de periculoase, ce pot provoca vătămări grave, deţinute ilegal, au fost preluate cu sprijinul specializat al pirotehnicienilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Inspectoratului General al Poliţiei Române.



Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept", transmite Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Notă:

Articolele pirotehnice de divertisment la rândul lor se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;



b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;



c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;



d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.