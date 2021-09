Invazie de mistreți la Roma. Zeci de godaci fac incursiuni la benzinării, pe trotuare și în parcuri / FOTO

În timp ce mistreții fac incursiuni tot mai îndrăznețe în Capitala Italiei, politicienii nu știu ce măsuri să ia pentru a combate invazia. Primarul Romei a lansat acțiuni legale împotriva regiunii înconjurătoare Lazio, acuzând oficialii regionali că nu au controlat numărul de mistreți din mediul rural.

Virginia Raggi spune că oficialii regionali nu fac suficient pentru a face față primejdiei porcine, cu rezultatul că mistreții sunt văzuți în mod regulat mâncând din grămezi de gunoi, plimbându-se pe marginea drumurilor și făcând incursiuni în stațiile de autobuz.

„Prezența imensă și necontrolată” a mistrețului la Roma a fost rezultatul eșecului guvernului regional de a pune în aplicare „un plan de management eficient”, a spus ea.

???????? La sindaca di #Roma , #VirginiaRaggi , ha presentato oggi un esposto in Procura contro la Regione Lazio in relazione alla gestione dei #cinghiali nelle aree urbane "ricadenti nel territorio di Roma Capitale" pic.twitter.com/4f2ZsuqmGT

Joi, o turmă de mistreți a provocat panică în rândul cumpărătorilor de lângă o piață aglomerată din nordul orașului.

Totuși, criticii Virginiei Raggi, care este primar de cinci ani, spun că este parțial vinovată de invazia de mistreți din cauza eșecului ei de a rezolva criza de gunoi a orașului. Potrivit acestora, coșurile de gunoi devin tot mai pline și deșeurile pot deveni o atracție pentru mistreți. Aceștia o acuză că a încercat să obțină puncte politice înainte de alegerile municipale din Roma din octombrie, când speră să fie realeasă.

Ipotesi di inadempienza della Regione per la "presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali" #Raggi #regionelazio #cinghiali https://t.co/4Ykm5omvyo

Virginia Raggi este din mișcarea populistă Cinci Stele, în timp ce guvernul regional din Lazio este condus de Partidul Democrat de centru-stânga.

„Primarul nu a făcut nimic în legătură cu problema foarte gravă a invaziei mistrețului în ultimii cinci ani”, a spus Michele Anzaldi de la Italia Viva, un alt partid de centru-stânga.

@nzingaretti @RegioneLazio

A Monte Mario siamo disperati per la situazione #cinghiali, a tutte le ore e in qualsiasi strada del quartiere. A chi possiamo rivolgerci per risolvere la situazione? Grazie pic.twitter.com/HAwx642toh