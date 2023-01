Învățătorul care a bătut un elev cu bățul la palmă pentru că nu știa tabla înmuțirii, apreciat de primar: I-aș strânge mâna. Bătaia e ruptă din rai. Poporul român așa a fost învățat

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui a demarat, miercuri, o anchetă la şcoala din localitatea Protopopeşti, comuna Tăcuta, unde un învăţător a bătut cu băţul la palmă un elev în vârstă de 7 ani deoarece nu ştia tabla înmulţirii, notează Agerpres. Cazul a ajuns în atenţia autorităţilor după ce părinţii copilului au condamnat în mediul online comportamentul cadrului didactic.

Învățătorul, în vârstă de 61 de ani, a recunoscut în fața colegilor că a avut o ieșire nervoasă pe care o regretă, potrivit stirileportv.ro.

“Al meu stătea cu palma roșie toată, bătută, nu voia să iasă din clasă. Vine afară, nu putea deschide gura să vorbească absolut deloc. "Mamaie, am luat bătaie. Nu am știut la matematică tabla înmulțirii pe sărite" și câte cifre atâtea bețe la palmă a luat”, a spus bunica elevului.

"Au rămas pe timpul comuniștilor. Au rămas cu mintea din urmă, copilul trebuie bătut să învețe. Eu de la domnul am luat foarte multă bătaie, când am fost copil, de la clasa întâi până în clasa a patra. Am luat non-stop bătaie. Aceleași metode. Lumea nu vorbește, le e teamă, au copii la școală, să nu îi lase repetenți”, a mărturisit o fostă elevă, potrivit stirileprotv.ro.

Primarul din Șuletea îl laudă pe profesor

"Mie mi se pare normal. O metodă de care niciunul dintre noi, mai ales generațiile noastre, nu cred că am fost văduviți. Personal, eu am fost la școală la băiețelul meu - e în clasa a șasea -, la ședința cu părinții și am spus că sunt total de acord, atunci când iese din cadrul normal al activităților școlare, să fie pedepsit cum am fost și eu, la palmă, la fund, să-l tragă de perciuni. Nu cred că e o tragedie. Personal nici nu-l cunosc pe acest cadru didactic, da,r dacă l-aș vedea, i-aș strânge mâna. Bătaia e ruptă din rai. Poporul român așa a fost învățat, istoria ne-o spune”, a declarat Ciprian Tamaș, primarul din comuna Șuletea, județul Vaslui", a spus primarul pentru Antena 3.

