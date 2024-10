Inundații istorice în Deșertul Sahara: Prima ploaie abundentă din ultimele cinci decenii provoacă 18 victime /foto

Deșertul Sahara, cunoscut pentru climatul său arid, a fost inundat pentru prima dată în ultimii 50 de ani, după două zile de precipitații intense care au depășit media anuală în mai multe zone din sud-estul Marocului. Potrivit oficialilor marocani și sursei The Guardian, ploile au fost atât de abundente încât lacul Iriqui, situat între Zagora și Tata, secat de 50 de ani, a început să se umple din nou, fenomen surprins și de imagini din satelit ale NASA.

„Au trecut între 30 și 50 de ani de când nu am mai avut atât de multă ploaie într-un interval de timp atât de scurt”, a declarat Houssine Youabeb, oficial al agenției de meteorologie din Maroc.

Inundațiile au avut consecințe tragice, provocând moartea a 18 persoane și afectând regiuni care fuseseră lovite și de un cutremur anul trecut. Dezastrul a evidențiat vulnerabilitatea crescută a regiunii la fenomene meteorologice extreme, care s-au intensificat în contextul încălzirii globale.

The Sahara Desert is flooded in Morocco. This is one of the driestest places in the world. ???? AP. pic.twitter.com/QOWKYCdjdR

Deșertul Sahara, cel mai mare deșert fierbinte din lume, acoperă o suprafață de 9,4 milioane de kilometri pătrați și se întinde peste mai multe țări din nordul, centrul și vestul Africii. În mod tradițional, această regiune este cunoscută pentru secetă, dar schimbările climatice au crescut frecvența fenomenelor meteorologice extreme, ceea ce i-a determinat pe cercetători să prevadă posibile furtuni similare în viitor.

Secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, Celeste Saulo, a declarat recent că ciclurile hidrologice la nivel global devin tot mai imprevizibile din cauza încălzirii globale. „Ca urmare a creșterii temperaturilor, ciclul hidrologic s-a accelerat. Acesta a devenit, de asemenea, mai neregulat și mai imprevizibil, ceea ce ne expune fie riscului de prea multă apă, fie de prea puțină”, a explicat Saulo.

Rare rainfall caused flooding in the Sahara desert, nourishing some of its most drought-stricken regions with more water than many had seen in decades.



Experts say this could profoundly alter weather forecasts in the future. pic.twitter.com/k6M1WuGfPV