Îngrijorare mare în toată Europa. Dependența de rețelele sociale crește alarmant în rândul adolescenților

Un raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) evidențiază îngrijorări legate de utilizarea rețelelor sociale în rândul adolescenților europeni. Studiul semnalează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de dependență digitală, care are un impact semnificativ asupra sănătății mintale și dezvoltării sociale a tinerilor.

În 2022, 11% dintre adolescenții europeni au prezentat semne alarmante de utilizare excesivă și nocivă a platformelor de socializare, o creștere considerabilă față de procentul de 7% raportat cu patru ani în urmă. Folosirea abuzivă a rețelelor sociale se reflectă în dificultatea tinerilor de a-și gestiona timpul petrecut online, ceea ce duce la izolare socială, anxietate și depresie.

FOMO, teama care ne ține legați de Facebook, Instagram și TikTok

Rețelele sociale creează dependență printr-o combinație de mai mulți factori psihologici și neurobiologici. Facebook și Instagram, de pildă, oferă recompense imediate sub forma „like”-urilor, inimioarelor și comentariilor, care stimulează eliberarea de dopamină, neurotransmițător asociat cu plăcerea și recompensa. Acest mecanism generează un ciclu de feedback pozitiv, care îi determină pe utilizatori să revină constant pentru mai multe interacțiuni.

Teama de a nu pierde ceva important, cunoscută sub numele de FOMO (Fear of Missing Out), îi face pe oameni să verifice frecvent platformele pentru a rămâne la curent cu noutățile. În același timp, rețelele sociale oferă o formă de validare socială, care poate fi o motivație puternică pentru utilizarea excesivă, deoarece oamenii caută aprecierea și recunoașterea celorlalți.

Comparația cu alții este un alt factor important, utilizatorii tind să se compare cu prietenii sau colegii lor pe baza a ceea ce văd online, simțind nevoia de a prezenta o versiune idealizată a lor în mediul virtual. Designul captivant al acestor platforme, care include scrolling-ul infinit, notificările personalizate și conținutul bazat pe algoritmi, este conceput special pentru a menține utilizatorii angajați cât mai mult timp posibil.

Sentimentul de apartenență joacă și el un rol important, și asta pentru că rețelele sociale oferă o comunitate virtuală unde utilizatorii se simt conectați cu ceilalți, ceea ce poate crea o dependență, mai ales pentru cei care se simt izolați sau singuri în viața reală. În plus, pentru unii utilizatori, rețelele sociale devin un refugiu față de problemele sau stresul cotidian, oferind o formă de evadare care duce la o utilizare excesivă ca mecanism de coping. Aceste elemente, combinate, fac ca rețelele sociale să fie extrem de captivante și potențial adictive, în special pentru adolescenți, care sunt mai vulnerabili la influențele externe și la impulsivitate.

Tinerii din România, printre cei mai mari consumatori de social media

Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa, avertizează că este nevoie de măsuri urgente pentru a sprijini adolescenții în reducerea utilizării excesive și nocive a rețelelor sociale. Efectele negative asupra sănătății mintale și bunăstării sociale sunt din ce în ce mai evidente, tinerii resimțind o anxietate accentuată atunci când nu sunt conectați și renunțând la alte activități importante, inclusiv cele școlare.

Situația diferă semnificativ în Europa. De exemplu, în România, 28% dintre adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani prezintă simptome de dependență, cel mai ridicat procent din regiune. În schimb, în Olanda, doar 3% dintre tineri se confruntă cu probleme similare, evidențiind discrepanțe mari între statele europene.

În afară de rețelele sociale, și jocurile online reprezintă un motiv de îngrijorare. O treime dintre adolescenți joacă jocuri video în fiecare zi, iar 22% dintre ei dedică acestei activități mai mult de patru ore pe zi, ceea ce sporește riscurile pentru sănătatea mintală și favorizează izolarea socială.

OMS recunoaște totuși și beneficiile utilizării moderate a rețelelor sociale, având în vedere că 36% dintre tineri le folosesc pentru a păstra legătura cu prietenii. Pentru a aborda această problemă tot mai frecventă, OMS sugerează îmbunătățirea educației digitale în școli și implementarea unor programe care să încurajeze utilizarea responsabilă a rețelelor sociale.

