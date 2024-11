Influencerii români, val de propagandă pe Tik Tok pentru un candidat la prezidențiale 2024. Manevră periculoasă de inducere în eroare a electoratului

Valul de propagandă pe TikTok pentru un candidat la alegerile prezidențiale din România evidențiază o serie de tehnici neobișnuite, prin care anumiți influenceri, aparent apolitici până recent, au început să promoveze masiv un profil de candidat „ideal”, fără a-i menționa explicit numele. Aceste mesaje, grupate sub hashtag-ul „echilibru și verticalitate”, sugerează că profilul candidatului este cel al unei persoane cu studii superioare, deschisă la minorități și cu abilități de comunicare în engleză, toate atribute care contribuie la o imagine pozitivă, dar vag conturată.

O particularitate a acestei campanii este că multe dintre aceste postări nu sunt marcate ca fiind parteneriate plătite, ceea ce poate induce publicul în eroare, făcând propaganda mai greu de identificat. Faptul că această promovare are loc în contextul în care cel mai probabil candidatul are un nivel de popularitate foarte scăzut în sondaje și că presupunem că rezonează cu elemente „pro-ruse” reprezintă un potențial semnal de alarmă. Rusia are un istoric de implicare subtilă în campaniile electorale din alte state, prin campanii de dezinformare și influențare online, iar această situație sugerează că astfel de metode ar putea viza chiar și electoratul din România.

Printre calitățile enumerate de influencerii români sunt:

„voi vota o persoană care știe să lege două cuvinte în engleză”,

„voi vota o persoană deschisă la minte care are o gândire fresh și actualizată care e de acum, nu din era dinozaurilor”,

„voi vota o persoană care îmi dă de înțeles că nu are nimic cu minoritățile”,

„voi vota cea mai fresh mentalitate”,

„voi vota pe cineva care are studii superioare”,

„voi vota un candidat care să nu fie implicat în scandaluri de corupție și care își respectă promisiunile”,

„mi-ar plăcea să fie cinstit, să-și iubească țara, vreau să fie diplomat în exprimare”,

„trebuie să fie familist, trebuie să fie echilibrat, trebuie să aibă studii superioare, să cunoască câteva limbi străine”.

Cel mai probabil acești influenceri se referă la un candidat pro-rus care se află în sondaje la categoria 0-1-2%. Nu-l nominalizăm, dar sigur v-ați dat seama despre cine este vorba.

Sondaj Sociopol:

Sondaj Argument:

Acest mod de promovare – prin mesaje criptice și caracteristici ideale fără specificitatea unui nume – poate fi privit drept un semn de disperare al candidatului. Lipsa de recunoaștere în sondaje și faptul că are nevoie de campanii de imagine prin intermediul influencerilor necunoscuți arată o încercare de a câștiga teren prin orice mijloace, chiar și prin tehnici netransparente de influențare a percepției publicului.

Un astfel de fenomen atrage atenția asupra vulnerabilității la dezinformare a electoratului, mai ales a tinerilor, care consumă predominant informații pe platforme precum TikTok. Aceste campanii de influențare din umbră pot constitui o problemă de securitate națională, întrucât Rusia a încercat și în alte contexte să exploateze platformele sociale pentru a favoriza candidați care ar putea promova interese pro-ruse sau destabiliza scena politică.

