Infantino oferă explicații după criticile referitoare la selfie-ul de lângă coşciugul lui Pele

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care a primit mai multe critici după ce şi-a făcut un selfie lângă coşciugul unde era depus trupul marelui atacant brazilian Pele, a explicat pe Instagram acest gest, scrie L'Equipe.

'Am fost onorat că foşti coechipieri ai marelui Pele şi membri ai familiei sale m-au întrebat dacă pot să fac nişte poze cu ei. Evident că am acceptat imediat. În cazul selfie-ului cu colegii lui Pele, ei mi-au cerut să facem un selfie împreună, dar nu au ştiau cum să facă, aşa că am luat telefonul unuia dintre ei şi am făcut poza cu noi. Dacă a da o mână de ajutor coechipierilor lui Pele generează critici, sunt bucuros să le primesc şi voi continua să îi ajut cât de curând pe cei care au contribuit la scrierea unor pagini de legendă în fotbal', a scris Infantino.

Aşa cum s-a anunţat, FIFA va cere tuturor ţărilor membre să atribuie numele lui Pele unuia dintre stadioanele lor, a anunţat luni preşedintele Gianni Infantino, prezent în oraşul brazilian Santos, cu ocazia funeraliilor legendarului decar al Selecao.

Infantino a venit în Brazilia pentru a-i aduce un omagiu celui pe care mulţi îl consideră cel mai mare fotbalist din toate timpurile, pe stadionul Vila Belmiro al clubului FC Santos, la care 'Regele' Pele şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei.

'Vom cere tuturor ţărilor din lume să atribuie numele lui Pele unuia dintre stadioanele lor', a declarat cu această ocazie preşedintele FIFA.

Alături de alţi conducători ai fotbalului, Infantino a fost unul dintre primii care s-au recules luni dimineaţă lângă sicriul lui Pele, care a fost depus la centrul terenului stadionului pe care brazilianul a scris o parte din legenda sa.

'Suntem plini de tristeţe. Pele este etern, este unul dintre simbolurile mondiale ale fotbalului', a adăugat el. La sediul FIFA din Elveţia, toate drapelele au fost coborâte în bernă, vineri, la o zi după anunţul decesului triplului campion mondial, care s-a luptat mai bine de un an cu un cancer de colon, scrie Agerpres

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News