Incendiu Marius Nasta. Un pacient, martor la incident: Niciun pic de agitație, nu foc, nu fum. Un exercițiu de ALARMARE

Institutul de Pneumofiziologie „Marius Nasta” din București s-a confruntat duminică seara cu un incendiu în caravana mobilă din curtea spitalului.

Vezi și: Incendiu Marius Nasta. Voiculescu a ÎNCHIS telefonul. Dialog în DIRECT: Totul e în regulă! / Chiar e în regulă? / Trebuie să ÎNCHID

Șoșoacă, luptă cu paza de la Spitalul ”Marius Nasta”: ”Ia mâna de pe mine”. Amenințări în direct - VIDEO

Declarațiile unui martor al incendiului

Un pacient de la "Marius Nasta", martor la întregul incident, a făcut declarații și a spus că mai multe lumini de girofar au fost cele care au atras atenția și a spus că deși erau mai multe echipaje la intervenție, nu exista o agitație mare, nici foc, nici fum și a crezut că este vorba despre un exercițiu.

"Pacient fiind la Nasta, salonul în care sunt cazat este situat exact în dreptul unității de terapie intensivă mobilă. La un moment dat, aproximativ ora 22, mai multe lumini de girofar atrag atenția. Pe geam văd pompieri care deja desfășuraseră pe jos un furtun de stins incendiu. Nu era niciun pic de agitație, nu foc, nu fum. Doar câțiva polițiști însoțeau pompierii.

Am presupus, împreună cu colegii de salon, că este un exercițiu de alarmare. Peste câteva minute, o infirmieră ne anunță să pornim televizorul, ocazie cu care am fost informat că am fost martor ocular al unui incendiu fantomă. Cineva a sunat la 112, a confundat fumul motorului generatorului de curent electric al unității mobile cu fumul unui incendiu. De aici a pornit toată fantezia...", a declarat pacientul, pentru b1.ro.

Pe de altă parte, acesta consideră că ISU a acționat conform telefonului de alarmare: "Dacă era incendiu real, măsurile nu erau excesive".