Încă un incident în București: Mamă târâtă de tramvai. Ușile s-au închis în timp ce încerca să urce un cărucior, în care se afla copilul său

De această dată, incidentul s-a întâmplat pe linia tramvaiului 32, ce face legătura între Șoseaua Alexandriei și Piața Unirii. ”Ora 19, Calea Rahovei. Tramvaiul pleacă din stație în timp ce 2 cetățeni încercau să urce pe ușa din spate un cărucior cu copil. Aceștia au fost târâți până când a oprit tramvaiul. Ce a urmat după, Dumnezeu cu mila” arată descrierea filmării publicate pe Facebook.

Ce s-a întâmplat

Pe la ultima ușă a tramvaiului, părinții unui copil aflat în cărucior încercau să-l urce în tramvai. Tatăl a urcat în tramvai pentru a trage căruciorul, iar mama a rămas pe peron, moment în care ușile tramvaiului s-au închis, au prins-o pe femeie, și tramvaiul s-a pus în mișcare.

Alertat de gălăgia creată, după câțiva metri, vatmanul, în vârstă de 30 de ani, a oprit tramvaiul, dar, în fața furiei îndreptate împotriva sa, din partea părinților speriați, el s-a închis în cabină. ”Te omor, te omor!” a strigat tatăl copilului. În filmarea publică, se vede cum lovește puternic cabina vatmanului.

Femeia în vârstă de 37 de ani a ajuns la spital cu răni ușoare. Vatmanul a fost audiat și a declarat că nu i-a observat pe călători, conform Observator. În cauză, este deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă.

Părerile sunt pro și contra

Reacțiile n-au întârziat să apară. ”Am pățit și eu să închidă ușa și să mă prindă între uși cu căruțul cu copil mic... se grăbesc de zici că sunt la maraton”, ”Indiferent de itinerar, de timpul acordat parcurgerii traseului, trebuie atenție mare la urcarea și coborârea călătorilor, altfel suportăm consecințele ce urmează!! Părerea mea pentru colegii mai grăbiți.”, ”Eu am văzut doar circul de la balcon, nu știam ce s-a întâmplat. Îmi imaginez ce frică or fi pățit oamenii ăia, dar nici cum au reacționat ei nu este ok, părerea mea”, ”Reacția lor a fost pe un fond emoțional foarte puternic și să vă explic de ce, doamna implicată în accident a avut un băiat omorât tot de un" șofer profesionist" ca și domnul vatman și reacția lor a fost de frică și durere, oamenii au trecut printr-o tragedie foarte mare pentru un părinte, așa că nu va mai dați cu părerea dacă nu cunoașteți, stați pe margine și judecați, d-aia nu e bine nici un om pe lumea asta să judece fără sa cunoască situația”, ”Ce căuta cu căruciorul la ușa din spate?”, ”Peste tot în lumea asta, când ai cărucior urci/cobori prin față!”, ”Am mai văzut astfel de incidente, tot cu căruciorul au pățit-o un cuplu în urmă cu câteva luni la stația Teiuș, și erau la a doua ușă.” și comentariile au continuat.

