Încă un an fără rectificare bugetară în iulie - august. Attila (UDMR) face acuzații grave. Premierul spunea că și-ar dori foarte mult să fie Harry Potter

”Pentru prima dată în ultimele două decenii, în 2023, Guvernul nu a adoptat o rectificare bugetară în lunile iulie sau august, ci a virat bani punctual, din Fondul de rezervă bugetară, până la finalul anului. Fondurile disponibile nu au intrat astfel în economie timp de câteva luni, investițiile au fost blocate, unele companii au dat faliment, iar forța de muncă a emigrat. În acest an, Guvernul se pregătește de aceleași măsuri”, a avertizat liderul senatorilor UDMR, fostul ministru al dezvoltării și al administrației publice, Cseke Attila.

Acesta a precizat: ”Rectificarea bugetară se face în fiecare an, în iulie sau august, cu scopul de a evalua unde nu au fost investite fondurile conform bugetului și unde este nevoie de suplimentarea acestora. Unde execuția bugetară nu este bună, fondurile sunt realocate către alte domenii. Această măsură creează predictibilitate în administrația publică și este benefic din punct de vedere al dezvoltării localităților și a României – a explicat senatorul UDMR. În acest an nu a avut loc rectificarea bugetară din vară, și este de așteptat ca Guvernul să repete practica nocivă de anul trecut, cu viramente punctuale pentru unele programe sau proiecte de investiții din FRB. ”Ministerul Finanțelor a observat în 2023 efectele negative a acestei măsuri, dar se pare că nu dorește să învețe din propriile greșeli și nu a propus nici în 2024 o rectificare de buget”, a spus acesta.

Sumele nefolosite din programele naționale și cele cu finanțare UE sunt redirecționate către Fondul de rezervă bugetară, arată și un proiect de Ordonanță de Urgență publicat recent. Această măsură afectează administrația publică centrală și locală, UDMR nu susține această practică, și cere Guvernului să corecteze aceste măsuri, a conchis Cseke Attila.

”Unde este apocalipsa? Eu mi-aş fi dorit foarte mult să fiu Harry Potter”

Anul trecut, Marcel Ciolacu spunea, despre acest aspect: ”O să se facă rectificare înainte de a veni cu bugetul. Vom închide anul cu o rectificare. Unde este apocalipsa? Eu mi-aş fi dorit foarte mult să fiu Harry Potter şi să am bagheta şi să modific totul într-o noapte. Tot ce am făcut în patru luni de zile am făcut ce este mai bine pentru România. Nu neapărat va fi o rectificare negativă. Am gestionat cheltuielile. Nu se mai putea haosul care era. Măsurile trebuiau luate la prima avertizare a Comisiei, din martie”.

Atunci explica amânarea rectificării printr-un sistem mult mai eficient și mai real pe care susținea că l-a găsit. ”Rectificările ar fi fost ceva care nu ţine cont de realitate, ar fi ţinut cont de execuţii şi de negocieri cu fiecare ministru. Ca să pot închide anul într-o sustenabilitate, am luat măsurile corecte. Aceste măsuri nu au afectat pe absolut nimeni. (...) Eu anul acesta o să scot România la lumină şi o să mă ţin de ceea ce am negociat cu Comisia, iar niciun om de rând nu va fi afectat şi nu a fost afectat nici de măsurile fiscale, nici de această ordonare şi o prioritizare a plăţilor. Totul este transparent. Eu nu am intervenit şi nu am propus nicio cheltuială din Fondul de rezervă al Guvernului. Toate cheltuielile au fost propuse de ministere şi fiecare ministru şi-a prioritizat plăţile” susținea Marcel Ciolacu.

