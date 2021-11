Imagini dramatice cu sute de migranți care iau cu asalt granița Poloniei / VIDEO

Poliția de frontieră poloneză a raportat că sute de migranți au încercat luni să treacă ilegal granița polono-belarusă în apropiere de Kuźnica, iar mulți dintre ei au fost extrem de agresivi. În spatele uriașului grup de migranți au fost prezenți ofițeri înarmați din Belarus.

„Încercarea de a trece granița a fost respinsă. În zonă sunt prezenți militari și polițiști”, a declarat purtătorul de cuvânt al unității Grăniceri Podlasie, Katarzyna Zdanowicz. Ea a adăugat că sunt luate toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea frontierei împotriva migranților. Zdanowicz a remarcat că, în prezent, grupuri mari de migranți se deplasează de-a lungul graniței și aruncă obiecte în gardul construit la frontieră. Grupurile sunt formate în principal din bărbați tineri care încurajează alți migranți să forțeze granița.

Ministerul polonez al Apărării Naționale a postat despre atac pe rețelele de socializare și a atașat un videoclip de la incident.

Poliția de frontieră a subliniat că și mai multe grupuri de migranți sunt conduse la graniță de serviciile belaruse. Ofițerii de la Grăniceri sunt la fața locului și resping cât mai mulți migranți ilegali.

De cealaltă parte, jurnaliştii independenţi din Belarus au avertizat că serviciile din Belarus i-au împins pe migranţi în pădurea de lângă graniţă.

That’s what the situation looks like now from the Belarusian side. Migrants are using trees to try to force the border. pic.twitter.com/sfAHSQ8bVl

Între timp, televiziunea independentă din Belarus Nexta a explicat că marșul de la graniță a fost organizat chiar de migranții kurzi.

Migrants on border are #Kurds, they organized today's march themselves



They were planning to go exactly to the border crossing point in order to cross border legally and ask Poles to let them into #Poland. However #Belarusian border guards drove them off the road into the woods. pic.twitter.com/7TtqZTnYmE