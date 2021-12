A fost mare fericire în Iași în această toamnă, atunci când au ieșit pe stradă primele tramvaie PESA. Noi, frumoase, curate, fabricate în Polonia, ce să mai... perfecte. Când le-am văzut prima dată, se aflau în teste, nu erau încă scose pe trasee. Mi-au plăcut mult, dar cel mai încântat a fost băiețelul meu în vârstă de 4 ani, mare fan al tramvaielor. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să ne mutăm în Iași - tramvaiele. Am așteptat să fie finalizate testele, iar ulterior a venit și timpul ca primele vehiculele să fie puse pe traseu. Au fost inaugurate cu mare fast. La eveniment a venit Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași și chiar ambasadorul Poloniei în România.

„Momentul mult așteptat se apropie: după 44 de ani, Iașiul va avea primele tramvaie noi! Orașul are astfel cele mai moderne și mai bune tramvaie din România! Intrăm într-o nouă etapă a transportului public: verde, modern, inteligent! Primăria municipiului Iași își respectă promisiunea făcută ieșenilor de a face din transportul în comun un sistem de deplasare sigur și ecologic. Îi invit pe ieșeni să circule cât mai mult cu tramvaiul și cât mai puțin cu propriul automobil pentru a arăta că le pasă de orașul lor.”, spunea atunci edilul Mihai Chirica.

De ce evit tramvaiele noi din Iași

Am mers cu un tramvai PESA imediat ce a fost băgat unul și pe traseul nostru. Copilul, foarte încântat, urcăm noi în tramvai, îl analizăm să vedem cum arată și cât de frumos e, dar când să îmi cumpăr bilet, surpriză, nu merge plata cu cardul. În loc de bilet primesc un tichet pe care scrie "tranzacție eșuată". M-am gândit că poate aceste aparate funcționează altfel decât cele instalate în tramvaiele vechi și nu știu eu cum se folosesc. Am coborât la următoarea stație de frică să nu iau amendă. De atunci am încercat de minimum șase ori să merg cu noul tramvai, niciodată nu am putut cumpăra bilet cu cardul.

Nu am aproape niciodată cash în portofel, plătesc de obicei cu cardul și nu obișnuiam să îmi cumpăr bilete de la ghișeu, mai ales de când a venit pandemia peste noi. Într-una din zile, l-am rugat pe vatman să mă ajute să cumpăr un bilet cu cardul, explicându-i că am încercat de mai multe ori și nu am reușit. Omul mi-a spus să nu mai încerc, că de obicei nu funcționează. Am rămas mască. Tramvaie noi fără plată cu cardul, superb. De atunci le evit, prefer să merg în continuare cu tramvaiele vechi pentru că în acelea niciodată nu am pățit să nu îmi pot cumpăra bilet. Sunt foarte curioasă ce se întâmplă cu cei care urcă în tramvai siguri că își pot cumpăra bilet, folosind cardul bancar, nu reușesc și se trezesc imediat cu controlorul lângă ei. Plătesc amendă? Cât de vinovat este pasagerul că vrea să își achite călătoria și nu poate?

*Articolul prezintă o opinie