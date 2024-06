Ia românească, promovată în Maroc. Cătălina Bogoi: "Semnele berbere cusute au o însemnătate similară. Cine s-ar fi gândit?"

Cătălina Bogoi a fost invitată în emisiunea "Tradiții românești în diaspora", moderată de Flaviu Predescu. Ea a vorbit despre proiectele de promovare a iei tradiționale românești în Maroc.

"Am pornit încă de la început, din 2016, cu ideea că fiecare popor și fiecare nație are o identitate și o unicitate. Consider că întotdeauna există lucruri care ne unesc și alte elemente care ne ajută să ne reunim. În toate proiectele și conceptele evenimentelor culturale pe care le-am desfășurat aici, în Maroc, am încercat să integrez această idee că trebuie descoperite lucrurile care ne apropie.

Am inițiat un proiect de promovare a iei în Maroc în 2017, cu un an înainte de Centenar. A fost o expoziție de dimensiuni mici, organizată pentru comunitatea locală, prietenii noștri marocani și celelalte comunități active prezente în Rabat, capitala Marocului la acea vreme. Am avut întotdeauna susținerea echipei Ambasadei României din Maroc. Acest mic eveniment din 2017 a fost foarte bine primit, cu multă deschidere și curiozitate, ceea ce m-a motivat să planific un eveniment mai mare pentru anul următor, Centenarul din 2018.

Am organizat un eveniment de cinci zile, având ca scop principal promovarea costumului tradițional și a iei românești. Publicul țintă nu a fost doar cel care a vizitat expoziția, ci am mers personal în școli pentru a trezi interesul copiilor, explicându-le că fiecare cămașă românească poartă o legendă, iar fiecare punct de cusătură are o însemnătate. De exemplu, morile de vânt prezente pe cămășile femeilor din sat simbolizează maturitatea și poziția lor în societate. Am dat multe exemple de acest fel, iar interesul copiilor a fost extraordinar.

Reacția publicului adult a fost că este foarte interesant cum și pe straiele tradiționale marocane, semnele berbere cusute au o însemnătate similară. Parte din acest alfabet cusut este comun.

Așadar, cine s-ar fi gândit că, în vremea în care femeile din România țeseau povești pe cămăși și costume populare, femeile berbere din Maroc făceau același lucru, deși nu puteau comunica între ele? Prin fiecare eveniment și concept pus în practică în Maroc, am descoperit și eu, ca un arc peste timp, această legătură. Am continuat să promovez ia în Maroc în fiecare an și ne-am alăturat mișcărilor mari din diaspora, care se aliniază acestei direcții", a spus Cătălina Bogoi.

Urmărește emisiunea integrală:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News