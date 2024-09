I-au explodat șansele lui Ciolacu pentru Cotroceni, după ce Iohannis a băgat bățul prin gardul coaliției. ”Schema cu aroganța nu ține”

După PNL, potopul? Ce șanse reale are Marcel Ciolacu să devină președintele României? Sunt întrebări care au răsunat azi în platoul DC News, la "Miercurea Neagră".

Bogdan Chirieac, analist politic, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice și jurnalista Diana Tache au tranșat din nou un subiect de actualitate la "Miercurea Neagră", în stilul caracteristic. Este vorba despre imaginea din prezent a liberalilor, după refuzul primit de Klaus Iohannis, și șansele lui Marcel Ciolacu să câștige alegerile din iarnă.

Diana Tache a venit cu următoarele aprecieri: De luni, din ziua în care Marcel Ciolacu a fost primul om politic care i-a spus, în ultimii zece ani, un "Nu" ferm lui Klaus Iohannis... din momentul acela cei care vor plăti vor fi doar PNLiștii. Nu mor eu de grija PNL-ului și scorul PNL-ului, dar nu este despre asta! Pentru că dacă PNL-ul se duce în cap, nici PSD-ul care poate să câștige (și va câștiga) alegerile, dar depinde și cu ce scor - cred eu că scorul PSD-ului și al lui Ciolacu a crescut de luni până azi cu cel puțin 5% doar pentru că i-a spus "nu". Ce fac ei cu stabilitatea după 8 decembrie încolo? Cu cine fac ei stabilitate dacă PNL-ul se duce în 15%?

Bogdan Chirieac: Dacă PNL-ul ia 30% sau dacă ia 13%, cu UDMR-ul și minoritățile faci o majoritate!

Diana Tache: Nu este atât de solidă ca majoritatea de care este nevoie pentru a a asigura stabilitatea pe 10 ani. Țineți minte că acum un an, la Rotativă, ne anunțau 5 ani Nicu (n.r. Nicolae Ciucă), 5 ani Marcel (n.r. Marcel Ciolacu). Atunci erau aroganți toți, da? Astăzi, Ciolacu a înțeles că schema asta cu aroganța nu ține, își joacă o șansă istorică și, dacă își va menține atitudinea pe culoarul pe care a intrat, cred că poate să fie câștigător. Oricum, de luni este luat în calcul serios. Știți că vorbeam săptămânile trecute că are o singură posibilitate Ciolacu să câștige: să intre cu Simion în Turul II. Cred că astăzi are mult mai multe șanse decât avea până duminică seară.

Prin urmare, atitudinea lui Iohannis este atitudinea unui vătaf care spune "Pentru că așa vreau eu". Eu cred și sper ca "Brătienii" să-i spună și să-i explice, cu chestiuni de ordin juridic, și instituțional că... e prea mult. Vrea partidul? O să-i dea partidul. Vrea alte privilegii? Casa din Aviatorilor? Oricum o s-o ia. Adică poate să beneficieze de toate aceste privilegii după terminarea celui de-al doilea mandat fără să distrugă stabilitatea pe care el, cumva, a validat-o prin poziția pe care a avut-o.

Emisiunea în format integral, aici:

