Hackerii pot pirata un iPhone chiar și atunci când este oprit, arată o nouă cercetare

Studiul realizat de cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Darmstadt din Germania a constatat că un cip responsabil de funcția Bluetooth poate fi exploatat și piratat pentru a instala malware pe dispozitiv fără permisiunea utilizatorului, chiar dacă telefonul este oprit.

Acest lucru vine în lumina noii actualizări iOS 15, care include o caracteristică care vă permite să puteți localiza un iPhone chiar și atunci când este oprit.

Apple a susținut că această nouă caracteristică va spori securitatea utilizatorilor, deoarece le permite să găsească un telefon pierdut sau furat, chiar și atunci când este oprit.

Cu toate acestea, deoarece cipurile rămân pornite chiar și atunci când iPhone-ul este oprit, cercetătorii avertizează că acest lucru ar putea reprezenta o nouă amenințare.

Caracteristica este activată deoarece trei cipuri wireless rămân pornite - Bluetooth, Near Field Communication (NFC) și Ultra-Wideband (UWB) - notează lucrarea.

Acest lucru permite telefonului să continue să trimită semnale și este conceput pentru a ajuta proprietarul să-și găsească telefonul dacă este pierdut.

Programele malware pot fi instalate pe iPhone, chiar și atunci când sunt oprite

Lucrarea, care a fost lansată săptămâna trecută și intitulată „Evil Never Sleeps: When Wireless Malware Stays On After Turning iPhones” – a dezvăluit că este posibil să se instaleze malware pe cipul Bluetooth aflat în iPhone.

În acest moment, nu există nicio dovadă că acest tip de atac a fost folosit încă.

Preocupări importante cu privire la confidențialitate și protecția datelor

„Pe iPhone-urile moderne, nu se mai poate avea încredere că cipurile wireless vor fi oprite după inchiderea telefonului. Acest lucru reprezintă un nou model de amenințare”, a avertizat lucrarea mai sus menționată.

Lucrarea notează că cercetătorii au dezvăluit aceste probleme de securitate relevate către Apple, dar compania nu a avut niciun feedback.

„Apple a introdus funcția „Find My After Power Off” la începutul versiunii beta a iOS 15. Am presupus că această caracteristică a fost implementată în firmware-ul Bluetooth iar acest lucru ne-a făcut foarte îngrijorați, deoarece echipa noastră a găsit mai multe probleme de securitate în acel firmware în trecut ”, a declarat Jiska Classen, un cercetător de top al studiului, pentru Euronews Next.

„După o analiză aprofundată, am constatat că există trei cipuri wireless care au suport pentru a rămâne aprinse după oprire: Bluetooth, NFC și UWB. Firmware-ul Bluetooth este cel mai nesigur și poate fi modificat”, a declarat Jiska Classen.

Apple a refuzat să comenteze atunci când a fost contactat de Euronews Next.

