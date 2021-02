Guvernul a tăiat toți banii Academiei Oamenilor de Știință. USR, război de neînțeles cu "copilul" liberalilor

Doi ani consecutivi, USR a făcut o miză din a lăsa făra bani Academia Oamenilor de Știință. Deși inițial, atât în 2020, cât și în 2021, sumele necsare pentru Academie erau prinse în bugetul țării, banii le-au fost tăiați după intervenția decidenților USR care au pus presiune pe liberali.

"Nu cunoaștem care este miza acestui război care nu este de acum, a început în urmă cu un an. Acum un an, bugetul țării a fost aprobat prin asumarea răspunderii. Noi figuram, eram cuprinși cu bani în buget, până când s-au discutat niște amendamente. Atunci a fost momentul în care USR a pus în amendament să ne taie bugetul. Și ni l-au tăiat. Și de unde aveam 32 de angajați, două sedii, aulă, ne-am trezit că nu mai avem nici un angajat, pentru că nu mai avem cum să-i plătim, nemaivând nici un ban. Pe urmă am fost la domnul Orban, la domnul Cîțu și ni s-a zis că a fost o neînțelegere și că vor remedia. Acum, din nou, pe 2021, pe bugetul aflat în dezbatere aveam banii alocați. Am crezut că este totul în regulă până ieri. Bugetul ne-a fost tăiat din nou, la propunerea USR. Se spun niște minciuni absolute despre noi," a povestit pentru DCNews prof. ing. Adrian Badea, președintele AOSR.

Academia Oamenilor de Știință a fost înființată cu sprijinul liberalilor în 1935: "A fost copilul liberalilor"

Profesorul Adrian Badea spune că bazele Academiei Oamenilor de Știință au fost puse în 1935 de marii lideri liberali. După trecerea anilor, instituția s-a reorganizat. Astăzi, USR se laudă cu performanța de a-i lăsa fără bani, iar "reușita" apare inclusiv pe site-ul partidului. Pentru ca totul să aibă o justificare și "reușita" să fie una aplaudată s-a încercat o stigmatizare a Academiei Oamenilor de Știință pentru că la un moment dat, Ion Iliescu și Teodor Meleșcanu au devenit membri onorofici.

"Academia noastră are o lege de înființare, legea 31 din 2007. În primul articol scrie că această Academie este continuatoarea Academiei de Științe din România care a fost înființată în 1935 de savanți mari români în frunte cu Constantin Anghelescu, un mare chirurg, dar și un mare om politic, care a fost ministrul Instrucțiunilor Publice, primul ambasador din SUA și care era mare lider liberal. Într-un fel, această academie era un copil al liberalilor. În 1948 comuniștii au desființat această academie, dar nu numai pe a noastră a fot desființată și Academia de Științe Medicale, de exemplu. În 1966, ca să înlocuiască Academia de Științe s-a înființat Asociația Oamenilor de Știință din România (AOSR), care după Revoluție s-a transformat în Academia Oamenilor de Știință din România, care a rămas ONG până în 2007 când s-a făcut această structurare a ei ca Academie: avem 150 de membri titulari, 100 corespondenți și 40 de membri de onoare în România, încă vreo 100 în străinătate și avem mulți membri asociați care așteaptă și ei să intre în Academia noastră.

A fost un moment în care din 4000 de membri cât avea vechiul ONG s-a redus la 120. A fost o comisie condusă de academicianul Săndulescu și a făcut această triere. În acel moment, pe lângă oamenii care făceau știință, au fost și câțiva care aveau valoare, dar se ocupau mai puțin de știință și așa au apărut ca membri de onoare domnii Ion Iliescu și Teodor Meleșcanu, pe care eu nu i-am văzut în viața mea la noi la Academie după 2008. De aici a rămas așa un nume și au dus vorba mulți că-i academia lui Iliescu și Meleșcanu, care săracii, nu au nici o vină cu Academia noastră. Prin lege o Academie nu poate să renunțe la niște membri decât dacă au fost create prejudicii ori au fost condamnați," a mai spus Adrian Badea.

Academia Oamenilor de Știință, în primele 800 ale instituțiilor de cercetare, alături de Academia Română

Instituția se bucură și de o puternică recunoaștere internațională, fiind în topurile de specialitate.

"Academia are prin membrii ei o activitate științifică extrem de bogată. În lumea aceasta științifică este cuantificată prin doi indicatori: numărul de articole publicate în reviste care sunt cotate în faze internaționale și numărul de citări din aceste baze. În fiecare an sunt create topuri ale instituțiilor care face cercetare. În clasamentul SCIMAGO anul trecut noi suntem pe locul VIII în România. Înaintea noastră sunt Academia Română și alte câteva instituții de cercetare. Într-un clasament mondial, în primele 800 de instituții nu apare decât Academia Română cu locul 676 și noi, cu locul 790. Bugetul nostru este de doar 1.35% din bugetul Academiei Române. Bine, acum nu mai avem nimic, dar când aveam, atât era bugetul nostru. Noi nu avem nimic cu Academia Română, recunoaștem că este forul suprem academic al României, noi nu avem titlul de academician. Mai mult decât atât, avem 13-14 academicieni care sunt membrii noștri. Doi mari președinți Radu Voina și Ionel Vlad, președinți ai Academiei Române au fost membrii noștri până la moartea lor. Este o academie foarte bine închegată care și-a găsit locul în perioada aceasta. Am primit ca sediu o casă care era în paragină, am muncit trei ani pe brânci, care acum este unul de elită. Avem editura noastră proprie, avem 15 secții, 7 filiale în România și 2 în străinătate, în New York și la Chișinău. Noi muncim foarte mult și ne mișcăm foarte bine și brusc apare un titlu: Academia fantomă. Care fantomă domle', dacă matale nu știi de ceva, spui că e fantomă? Noi suntem extrem de vizibili," a încheiat Badea.