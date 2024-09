Grup de lectură pentru româncele din diaspora. Mirela Fanea: "E important pentru mămici să vorbească cu copiii lor în limba română"

Cei doi au vorbit și despre începuturile asociației, idee născută într-o serie de șezători în care româncele din străinătate citesc și comentează cărți ale scriitorilor români contemporani.

Mirela Fanea, președinta Asociației La Femme Roumaine, a povestit, în emisiunea Tradiții românești în diaspora, cum a luat naștere proiectul prin care vrea să promoveze importanța folosirii limbii române în familiile de români din străinătate. Ea spune că totul a început de la un grup de lectură dedicat femeilor, în care participantele citeau și comentau fragmente din volume ale scriitorilor români contemporani.

"Eu am o grupă de lectură, citim în limba română. Prin Asociația La Femme Roumaine fac evenimente mai mult pentru femei, adică de specialitate pentru femei și pentru copii. Facem evenimente ca să transmite mai departe lucrul manual, cântecul, dansul și așa mai departe.

La asociație m-am gândit de mai mult timp să o deschid, doar că în Franța e nevoie de două persoane ca să deschizi o asociație și eu nu găseam a doua persoană. Doream să fac ceva pentru mine, să mă bucur numai pentru mine și mi-a venit ideea de o șezătoare.

Aveam deja grupul de lectură, pe care l-am deschis din întâmplare. La început, cineva mi-a propus să vând cărți scrise în limba engleză în Franța. Nu vedeam rostul. Așa am creat grupul. Până la urmă m-am răzgândit și am spus că, dacă nu are cărți în limba română, atunci nu are rost să fac asta. Atunci am transformat grupul și l-am numit "Citim în limba română în diaspora". Și așa am pornit să citesc cărțile scriitorilor români contemporani și să le promovez cărțile și, mai mult, să sensibilizez pe subiectul ăsta.

Pentru mămici e foarte important să vorbească cu copiii lor, acasă, în limba română. Prima șezătoare pe care am organizat-o a fost cu tema lecturii", spune Mirela Fanea.

Cărți virtuale pentru românii din diaspora



Mirela Fanea spune că a lansat și două cărți.

"Așa am lansat două cărți virtuale. Cartea lui Lucian Domșa, care din păcate ne-a părăsit, a murit anul trecut în toamnă. A scris Aneta și Măriuca, două cărți extraordinar de frumoase, unde folosește foarte mult dialectul ardelenesc și e prezentată chiar femeia tradițională din timpul războiului. Erau cărțile lui, Aneta și Măriuca, și cartea unei oșence de-a noastră, Mara Toader, care este în Austria.

Le-am făcut virtual. Mara nici nu știa. Am sunat-o noi, în timpul șezătorii, și i-am spus că vorbim despre cartea ei și citim împreună câteva paragrafe. Am povestit cu mai multe femei, care până la urmă au fost toate din Țara Oașului. Nu știam cine o să vină. Nu știam dacă o să fiu doar eu sau o să fie zece persoane sau mai multe. Până la urmă a ieșit ceva frumos.

În urma acelei șezători, am povestit și că vreau să deschid o asociație. Acolo am găsit-o pe Anișoara Ravas, care a fost de acord să facă asociația împreună cu mine. Pe urmă am pornit pe drumul acesta. Am mai făcut și alte șezători, am organizat și o lansare de carte", mai spune președinta asociației La Femme Roumaine.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News