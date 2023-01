Grindeanu, la DNA. Diana Tache vine cu un scenariu care ar putea da peste cap calculele de la rotativa din luna mai 2023/ video

„Este un pic de dârdoră în coaliție. Are loc rotativa în luna mai, Marcel Ciolacu va deveni premier, dar PSD spune că ar vrea să mențină în continuarea Ministerul Transporturilor și Ministerul de Finanțe”, a spus Bogdan Chirieac la emisiunea Miercurea Neagră de la DC News și DC News TV.

„Sorin Grindeanu dorește să mențină Ministerul Transporturilor, iar PSD ar fi de acord cu el. Chemarea sa la DNA este un semnal pentru a nu-și mai dori Ministerul Transporturilor?”, a continuat analistul politic.

Jurnalista Diana Tache este de părere că da, este un semnal, și a mai zis că, probabil, „vom mai vedea astfel de operațiuni”.

„Da, eu văd o primă legătură. Am toată convingerea că, până în luna mai, vom mai vedea astfel de operațiuni, dosare care se deschid pentru a crește cumva presiunea. Eu cred că există o mare legătură între chemarea lui Grindeanu la DNA și rotativa din luna mai”, a zis Diana Tache.

„Cred că, de acum înainte, chemările la DNA vor fi mai alerte”, a subliniat jurnalista.

Mugur Ciuvică a zis: „Și eu cred că are legătură. În protocol este prevăzută nu doar rotația premierilor, ci și anumiți miniștri. Singurul care chiar se agită este Grindeanu. Chiar s-a agitat în ultima săptămână. A acordat mai multe interviuri unde a vorbit despre nimic și mereu spunea și despre rotativa din luna mai. Mereu spunea: „da... putem să facem cum scrie în protocol... dar putem și să negociem...” El începuse deja să-și facă o campanie pentru a rămâne la Ministerul Transporturilor. Campania a durat o săptămână până l-a chemat DNA. Să vedem dacă o mai ține cu negocierea sau va spune că a înțeles că Ministerul Transporturilor este la trecut”.

Răspunsul integral îl găsiți la minutul 25:

Rocada de la Palatul Victoria urmează să aibă loc pe 25 mai 2023, atunci când actualul premier Nicolae Ciucă ar urma să demisioneze, acesta fiind înlocuit de social-democratul Marcel Ciolacu. Pe lângă schimbarea de la fruntea Guvernului, conform protocolului, PSD și PNL urmează să facă schimb și de o parte dintre ministere.

„La schimbarea premierului, conform rotației politice convenite, se vor înlocui și următorii reprezentanți în Guvern: vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL; ministrul Transporturilor din partea PSD va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; ministrul Finanțelor Publice din partea PSD va fi înlocuit de titularul pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiției; coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în documentul semnat pe 25 noiembrie 2021.

Paul Stănescu: Rotaţia guvernamentală trebuie să asigure în continuare o administrare eficientă

Rotaţia guvernamentală trebuie să asigure în continuare o administrare eficientă, a afirmat, miercuri, secretarul general al PSD, Paul Stănescu.



„În anul 2022, unul plin de provocări la nivel naţional şi regional, coaliţia de guvernare PSD-PNL-UDMR-minorităţi, a demonstrat că este o construcţie care poate trece peste dispute politice, atunci când interesul general o cere. Am reuşit de mai multe ori să ţinem în frâu conflictele sau să le menţinem în limite normale, democratice. Am implementat, de fiecare dată, politici adoptate prin consens. Această coaliţie are toate şansele să intre în istorie ca o formulă politică care a trecut România printr-una dintre cele mai grele perioade de după Revoluţia din 1989", a precizat Stănescu într-un comunicat de presă transmis de PSD.



El a pledat pentru o guvernare eficientă, context în care „nu schimbi jucătorii care performează".



„Revenind la prezent, discuţiile despre menţinerea sau rediscutarea conducerii ministerelor în cadrul rotaţiei la guvernare trebuie să aibă loc dintr-un motiv foarte simplu: vrem să guvernăm eficient. Există un principiu în acest sens şi în sport: nu schimbi jucătorii care performează. Nu avem nevoie de episoade de haos politic, cum au existat până la intrarea PSD la guvernare. Din orice schimb de ministere trebuie să rezulte o formulă care să asigure în continuare buna guvernare. Dacă vom considera că este bine ca PSD şi PNL să păstreze anumite ministere, atunci vom decide consensual, ca parteneri în coaliţie. Nimeni nu trebuie să refuze eficienţa guvernamentală pentru interese personale sau politice", a transmis social-democratul.



Singurul punct din protocol care nu poate fi negociat este alternanţa funcţiei de premier, de la Nicolae Ciucă la preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, care va avea loc în luna mai, a mai precizat Paul Stănescu.



„Deşi au fost perioade complicate şi mulţi care prevesteau ruperea coaliţiei, am dovedit că suntem responsabili. Trebuie să continuăm urmărind buna guvernare, chiar dacă nu toţi vedem lucrurile la fel. Însă, mereu ne punem la masa negocierilor şi nu ne ridicăm până nu avem un consens în privinţa soluţiilor pentru români", a concluzionat secretarul general al PSD.

