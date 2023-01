Tinu Sebeșanu, CEO Impact Developer & Contractor, despre Greenfield, a prezentat factorii care au dus la blocarea drumului Vadul Moldovei, care asigură accesul locuitorilor din complexul rezidențial Greenfield:

„Avem 42% spații verzi, avem bulevarde, parcuri, școală, un centru comunitar mare, cu tot ce trebuie pentru locuitori. Este un cartier dezvoltat, sistematizat, după un masterplan, și este făcut, după părerea mea, ca la carte. Avem 8 parcuri, dintre care unul foarte mare, cu locuri de joacă, cu terenuri de sport. Cei care locuiesc în Greenfield pot să aprecieze aceste lucruri. Totul am făcut din resursele noastre, nu le-a făcut primăria. Noi am construit infrastructură, am adus absolut toate utilitățile acolo, de la curent, apă, canalizare, gaze“, a spus Tinu Sebeșanu, CEO Impact Developer & Contractor, despre Greenfield.

„Nu vi le-a adus primăria?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu! Primăria nu a adus nimic. Suntem în Sectorul 1, iar celebrul drum este limita Sectorului 1 și limita Bucureștiului cu orașul Voluntari. Este drum din 1972“, a adăugat Tinu Sebeșanu.

„Deci din 2 kilometri de drum v-au închis 300 de metri, ca să blocheze de ambele părți. Romsilva a făcut asta?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Romsilva! Vineri noaptea au fost foarte diligenți“, a completat Sebeșanu.

CITEȘTE ȘI - Revoltă în Greenfield. Urbanistul Alexandru Pânișoară, despre declarațiile lui Nicușor Dan

„Deci spuneți c Romsilva a lucrat vineri noaptea? Sunt bugetari...“, a spus Bogdan Chirieac.

„Da, vineri noaptea au turnat betoanele. Sunt foarte activi. Sâmbătă au dat o explicație informală că au făcut asta la presiunea unui ONG“, a adăugat Tinu Sebeșanu.

„ONG-ul conduce Romsilva acum? Ce înseamnă influența unui ONG, că traficul de influență se pedepsește în țara asta?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu e de datoria mea să evaluez, dar ONG-urile decid multe lucruri în țara asta, iar eu mă refer la cele puține care și-au depășit de mult obiectul de activitate și se ocupă strict de hărțuire“, a mai spus Tinu Sebeșanu.

Săptămâna trecută, drumul Vadul Moldovei din Băneasa a fost închis de către Romsilva. Acest drum oferă acces pentru locuitorii din complexul rezidențial Greenfield.

CITEȘTE ȘI - Deși rezolvarea problemei cu drumul spre Greenfield stătea în pixul lui Nicușor Dan, primarul dă vina pe dezvoltator: Nu voi face niciun demers pentru un drum permanent prin pădure

CITEȘTE ȘI - Haos în Greenfield (Sectorul 1). Caramitru: Oamenii nu au pe unde sa iasă din casă. În București nu e bine să construiești case că ești imediat un nenorocit, trebuie sa trăim eco, în corturi cumva

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News