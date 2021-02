Globurile de Aur 2021. Cine sunt favoriţii la marile trofee

The Crown este serialul favorit la cele mai multe premii, în cadrul galei, iar Chloé Zhao poate fi prima regizoare care câştigă categoria Cel mai bun film de dramă. Sezonul premiilor în cinematografia americană începe cu Globurile de Aur. O nouă ediţie a galei va avea loc luni dimineaţă.

Pregătirile sunt în toi la New York, deşi pandemia le-a pus multe beţe în roate organizatorilor. Au fost nevoiţi să amâne decernarea cu două luni, în speraţa ca se va ieşi din lockdown. Au avut ghinion, aşa că anul acesta nu va fi o ediție la fel de animată ca anii trecuți.

Variety a făcut o serie de predicţii. Din analiza lor, favorit la categoria Cel mai bun serial de dramă este The Crown.La filme, bătălia e strânsă. Nomadland şi The trial of Chicago 7 sunt cot la cot. Dacă Nomadland o să ia Globul de Aur, atunci ar fi primul film regizat de o femeie care câstigă categoria, transmite Mediafax.