Gigi Becali, sfat pentru Dinamo. Cum pot scăpa "câinii" de datorii

"Până nu vine cineva la Dinamo care să cumpere creanțele alea de 5-6 milioane de euro, nu se va întâmpla nimic. Nimeni nu poate face un program de insolvență dacă banii ăia nu se plătesc. Trebuie să spună clar: până nu vine o persoană care să dea 2-3 milioane, să cumpere creanțele de la masa creditorilor, Dinamo nu poate ieși din insolvență.

Legea insolvenței e un fel de hoție. Încercările de a avea un plan de reorganizare pentru reducerea datoriilor sunt sortite eșecului. Dacă la tine în fiecare lună se măresc datoriile… DDB-ul trebuie să facă în felul următor. Să dea 600.000 de euro pe două milioane. Cumpără creanța creditorilor și când devin majoritari pot șterge toate datoriile. Trebuie să vină o persoană cu 2 milioane de euro, doar așa poți salva Dinamo acum. Când cineva cumpără creanțele de la creditori, practic se șterg datoriile. Nu se întâmplă asta pentru că nu vine Zăvăleanu să spună către DDB: cât aveți voi, un milion?

Bine. Așa am făcut eu la Arcom. Am cumpărat datoriile celor de acolo. Eu vă spun ca să știți cum se face. Până nu vine o persoană care să cumpere de la masa credală creanțele și să șteargă datoriile, Dinamo nu o poate lua de la zero. Poate Zăvăleanu sau cine trebuie să ia creanțe nu vor să le vândă. Dacă ai de luat două milioane, uite îți dau 700.000. E mai bine decât să nu mai iei nimic.

Oamenii ăia se antrenează, ei vor bani. Ce demnitate? Nu contează ce echipă e, omul e fotbalist, trebuie să-i dai banii. La mine nu se poate întâmpla asta. Eu micșorez, tai. Și când nu mai pot, merg la tine și îți spun că las echipa, nu-mi bat joc de oameni să vină la antrenamente”, a declarat Gigi Becali, citat de Prosport.

Florin Lovin, fost fotbalist la Steaua, îi face praf pe jucătorii lui Dinamo

"Ce se întâmplă la Dinamo e un alandala în toată forma, se întâmplă de mult timp asta. În cariera mea, eu am fost un jucător dificil pentru conduceri, mi-am cerut mereu drepturile salariale.

Consider că tipul acesta de greve e necesar la un moment dat. Şi noi am făcut la fel la Astra. Problema e când eşti minţit mereu.

El spune că le-a spus (n.r. că vor fi întârzieri la plată), dacă ei au fost de acord, ok. Dar daca ţi se zice săptămână de săptămână că vin banii şi nu vin, e o problemă.

Dar jucătorii sunt foarte slabi, toţi din România, şi nu depun memoriu. Întrebaţi la echipele cu probleme cine a depus memoriu. Nimeni probabil, doar în ultimă fază”, a declarat Florin Lovin, pentru orangesport.ro.

