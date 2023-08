Gigi Becali, nemulţumit de durata antrenamentelor de la FCSB. "Naşule, cum 45 de minute?"

"Am jucători, stai să văd dacă iau alții. Vreau să fac o echipă… Eu consider că am crescut. Mai trebuie și echipă antrenată, nu merge cu 45 de minute antrenament, nu merge. Dacă jucătorul pleacă după 45 de minute, pune mâna pe telefon, dă telefon la gagici. Dar dacă pleacă după o oră jumate, nu îi mai arde, se duce la somn. Mie mi-a spus MM că, dacă e mai mult, se rupe, se rup jucătorii, așa este, atâta e programul.

Nu am fost supărat deloc, nici acum. Trebuie să găsim soluții împreună, nu știu, trebuie să discutăm, să vedem, să găsim care e hiba, care e situația de vin danezii și pasează așa și noi nu, că noi avem talent mai mare ca ei, s-a văzut. Dacă jucam două zile cu ei, nu ne dădeau gol, dacă nu era penalty-ul ăla inventat și dacă era echipa cum trebuie să fie făcută. Și noi am avut ocazii, că avem talent, dar, dacă noi avem mai mare talent, de ce ei pasează mai bine? Înseamnă că e repetiție. Și să găsim împreună, vă întreb și eu pe voi, pe antrenori, noi toți să găsim un răspuns, eu caut un răspuns la treaba asta, de la toată lumea caut răspuns.

(n.r. dacă problema ar putea fi reprezentată de antrenor) Da, tată, e posibil și asta. Stai puțin, să vorbim de fotbalul românesc, că echipa mea în campionatul intern nu am treabă, îi bat pe toți. Schimbarea antrenorului, bun. Și aduc altul, care e mai slab în România? Lasă-l pe Ciobotariu, nu am treabă de Ciobotariu acum. Jucăm cu Sepsi, o spulberăm. Aici e vorba despre fotbalul românesc.

Vulturar a fost la Bari și mi-a zis 'Nașule, păi cum adică 45 de minute?'. Dă-o, mă, încolo de academie, e vorba de echipa mare aici, de antrenamente. Trebuie să mă impun eu, să merg eu acolo. Că mi-au zis că atât se poate, așa se fac antrenamentele. O să merg să stau cu echipa, să vorbesc cu antrenorii, cu jucătorii, de azi încolo, asta am cerut acum 3-4 luni, vreau jumătate de oră în plus de antrenament, am vrut prima oară dublu. Că se accidentează jucătorii. Stai, mă, ce se accidentează? Și acum mi-a spus ăsta, la Bari au stat jucătorii patru ore pe teren. Cum adică? Înseamnă că m-au mințit, nu? Înseamnă că m-a mințit pe mine MM, nu? Păi să vedem, nu știu, de asta întreb, o să vorbesc cu profesioniști. Mă refer și la repetiție aici, chiar dacă nu îl fac atât de intens. Asta îmi spunea Olăroiu”, a spus Gigi Becali, la ProSport Live.

