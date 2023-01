Gigi Becali, atac la şeful Şcolii de Antrenori: Ce băiat deştept e el, că mă învaţă el pe mine...

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, îl atacă pe şeful Şcolii de Antrenori, Lucian Burchel, care afirmă că FCSB nu are în cantonamentul din Antalya niciun antrenor deţinător de licenţă, lucru care ar contrazice regulamentele.

"A venit unu’, Burchel, care el e mai deștept decât toți… Spun «Să-i arătăm noi lui Gigi Becali». Ce să arătați. mă? Voi sunteți prea mici față de Gigi Becali.

Fiecare om care vine în funcție la noi în România, vrea să se dea stăpân. Vine el, vrea să se dea stăpân. A fost și ăla pe la Rapid, și Croitoru, vii acum și arăți tu că ești mai deștept. Păi stai, mă, în România durează cinci ani! M-a sunat și pe mine, ce băiat deștept e el, că mă învață el pe mine, să-l trimit pe Strizu acolo. I-am zis să nu mă mai învețe el pe mine!

Dacă ei se bagă în societățile comerciale și îngreunează ei, să arate că sunt stăpâni. Noi suntem proprietari, noi băgăm banii noștri. Vrei să arăți că ești tu deștept și ne stăpânești pe noi? Voi sunteți stăpâni aici? La Burleanu mai e cum mai e, e cu bun simț, Burchel e mai mare ca Burleanu acum, îi place televizorul lu’ ăsta!”

Cum să nu fiu mulțumit de Pintilii? Aici vorbim pe fapte. mă. Licență are, dar nu are … Păi, stai 17 ani în România… Stai 5 ani ca să iei licența”, a spus Gigi Becali la ProTV.

Ce spune Lucian Burchel

"În acest moment nu am toate datele de care am nevoie și prea multe comentarii nu vă pot face. Însă, luni personal mă voi ocupa de această problemă. O să fie clar un mare subiect de discuție la noi în FRF.

Voi lua la verificat componența fiecărui membru din staff-ul tehnic deplasat de FCSB în Antalya și voi vedea dacă un Filip, Ovidiu Petre sau ce oameni mai sunt la dânșii în staff au vreo calificare sau au început vreun curs pe undeva prin vreo altă țară, dar numele de care îmi spuneți la noi nu sunt. Asta e sigur. Singurul este Mihai Pintilii, un băiat admirabil, cel care s-a înscris la cursurile pentru calificare de la noi, dar până nu le termină nici el nu are dreptul să conducă antrenamente.

Dumneavoastră aveți voie legal să conduceți mașina fără permisul de conducere? Că sunteți înscris acum la școala de șoferi e una, dar alta este să și obții apoi permisul ca să ai dreptul de a conduce legal mașina. Așa și cu Mihai Pintilii, iar el știe foarte clar că în acest moment nu are dreptul să conducă antrenamente. Este păcat că cei de la FCSB au decis să recurgă la asemenea lucruri. Este păcat că dânșii au hotărât să îl lase acasă pe singurul om abilitat în totalitate, posesor și de licența PRO, să conducă antrenamente. Leo Strizu trebuie să își asume această situație, dar este jenantă poziția celor de la FCSB?”, a spus Burchel, pentru ProSport.

Diferenţa faţă de cazul Mihai Iosif la Rapid

Mihai Stoica spune că şi la Rapid Bucureşti a existat un astfel de caz când antrenor era Mihai Iosif. Nici acesta nu avea, la acel moment, licenţa PRO. Lucian Burchel a spus care este diferenţa.

"Am văzut că domnul Stoica mi-a dat un exemplu cu Mihai Iosif, dar hai să vă spun și cum a stat treaba în acest caz. În primul rând, eu am aflat de situația domnului Iosif chiar de la dânsul. Eu nu am știut de anul trecut de această situație că nu e treaba mea să investighez pe fiecare cum pleacă și când pleacă în cantonamente.

Dacă vreți să găsim vinovați și în acest caz, atunci cei din conducerea Rapidului sunt principalii vinovați că au permis așa ceva. Însă, cel puțin Mihai Iosif era la aceea oră calificat. Mihai Pintilii de la FCSB nu se află nici măcar în această postură. El nici măcar calificat nu este. Abia și-a început cursurile pentru calificare.

Voi ați ieși de capul vostru pe stradă să conduceți mașina fără a avea permis de conducere, deși sunteți înscriși la școala de șoferi? Voi ați ieși pe stradă să conduceți mașina în timpul orelor de conducere fără instructor lângă voi, deși urmați cursurile de la școala respectivului instructor? Dacă vă oprește în această perioadă Poliția ce pățiți? Revenind la Iosif, el avea și are în continuare niște acte în plus dobândite până acum față de Pintilii.

El era trecut la Rapid pe funcția de antrenor cu portarii. Însă, am și discutat cu Iosif la vremea respectivă și i-am explicat că nu e în regulă, iar omul m-a înțeles. Dar la FCSB în acest moment nimeni nu e calificat. Filip, Petre și Pintilii nu au carnet de antrenor. I-am și dat la verificat și în Republica Moldova pe Filip și Ovidiu Petre”, a spus Burchel.

