Gigi Becali a fost trimis în judecată deoarece a votat la Referendumul pentru Familie din 2018

În anul 2018, omul de afaceri a votat la Referendumul pentru Familie, deşi îşi pierduse acest drept, pentru o perioadă de cinci ani, după ce a fost eliberat condiţionat din închisoare.

Procesul va fi soluţionat la Judecătoria Buftea, iar dacă va fi găsit vinovat, Gigi Becali riscă o pedeapsă cu închisoarea între şase luni şi trei ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

La momentul respectiv, George Becali a fost acuzat de Autoritatea Electorală Permanentă că a comis o faptă ilegală votând la Referendumul pentru Familie.

"Eu am votat în ceea ce privește Constituția României", spunea Becali.

"Nu are voie să aleagă și să fie ales, deci cu alte cuvinte nu am voie să aleg pe cineva sau să particip la alegeri sau în funcții publice, dar nu spune hotărârea judecătoraescă faptul că nu are voie să voteze. A vota este altceva și a alege este altceva.(...) Eu am votat în ceea ce privește Constituția României, cum să conviețuiască românii în următorii 120 de ani, eu nu am votat pe cineva. Este chestie de nuanță, iar noi nu mai avem discernământ juridic. Iar cine a spus asta, părerea mea, eu cred că este ispitit. Cred că ori e inventată de un jurnalist, ori cineva care e persoană LGBT de la BEC de acolo (...) Dacă el face plângere penală, eu fac rugăciune și scot și crucea și îmi dă Dumnezeu judecător drept și îl spulberă pe cel care a făcut acea plângere satanică", a declarat Becali la România TV, în 2018, după referendum.

