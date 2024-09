Gigi Becali a dat lovitura. Pachetele de bilete ale FCSB pentru Europa League se vând ca pâinea caldă. Sumele uriașe încasate

În mai puțin de 24 de ore de la startul vânzării pachetelor de bilete pentru Europa League, FCSB a reușit să vândă abonamente care însumează deja trei milioane de euro. Entuziasmul suporterilor este evident, iar interesul pentru meciurile campioanei României în această competiție europeană rămâne ridicat.

FCSB va evolua în faza grupelor Europa League pe teren propriu împotriva unor echipe de renume precum RFS (26 septembrie), Midtjylland (7 noiembrie), Olympiakos (28 noiembrie) și Manchester United (30 ianuarie). Din păcate, MM Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat că primul inel al Peluzei Nord va fi închis pentru partida cu echipa letonă RFS, deoarece pentru acest meci nu s-au scos bilete la vânzare.

Iată prețurile abonamentelor pe care FCSB le-a pus la dispoziție pentru meciurile de pe Arena Națională:

Peluze – inel 3 – 150 lei

Peluze – inel 2 – 210 lei

Peluze – inel 1 – 250 lei

Tribuna 2 – inel 3 – 450 lei

Tribuna 1 – inel 3 – 450 lei

Tribuna 2 – inel 2 – 500 lei

Tribuna 1 – inel 2 – 500 lei

Tribuna 2 – inel 1 – 550 lei

VIP 3 – 1.000 lei

VIP 2 – 1.350 lei

VIP 1 – 1.650 lei

Gigi Becali a făcut calculele: profit minimum 15 milioane de euro

Într-o declarație oferită pentru PrimaSport, Gigi Becali a vorbit despre situația financiară actuală a clubului: „Anul ăsta vom fi mult pe plus. Luăm 6 milioane pe Coman, pe Olaru 5 milioane, plus veniturile din cupele europene, sponsorizări, drepturi de televizare și bilete, ajungem la vreo 30 de milioane de euro. Dacă încasăm 30 de milioane și cheltuim 15, rămânem cu un câștig de 15 milioane. E profit chiar dacă Olaru nu pleacă. Cupele europene îți asigură bugetul.” De asemenea, Becali a menționat și sponsorul principal, Betano, de la care FCSB încasează aproape 2,5 milioane de euro anual.

Chiar dacă echipa nu a avut cele mai strălucite performanțe în ultimii ani, FCSB a reușit să se califice în grupele Europa League, iar Gigi Becali nu a ezitat să investească în transferuri pentru a întări lotul. Cel mai scump transfer realizat în această perioadă este cel al atacantului Daniel Bîrligea, pentru care Becali a plătit două milioane de euro. În plus, l-a transferat și pe Mihai Popescu de la Farul Constanța, contra sumei de 250.000 de euro.

Cu toate acestea, situația lui Vlad Chiricheș rămâne incertă. Fotbalistul cu cel mai mare salariu de la echipă, aproximativ 400.000 de euro anual, nu mai intră în planurile lui Becali, deși experiența și valoarea sa ar putea fi un avantaj pentru echipă în meciurile din Europa League.

Programul complet al FCSB în Europa League

Iată programul complet al meciurilor pe care FCSB le va disputa în grupele Europa League, atât acasă, cât și în deplasare:

26 septembrie - FCSB vs FC RFS - 22:00 (acasă)3 octombrie - PAOK FC vs FCSB - 22:00 (deplasare)24 octombrie - Rangers FC vs FCSB - 22:00 (deplasare)7 noiembrie - FCSB vs FC Midtjylland - 19:45 (acasă)28 noiembrie - FCSB vs Olympiacos FC - 22:00 (acasă)12 decembrie - TSG Hoffenheim vs FCSB - 19:45 (deplasare)23 ianuarie - Qarabag FK vs FCSB - 19:45 (deplasare)30 ianuarie - FCSB vs Manchester United - 22:00 (acasă)

