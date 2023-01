Gică Hagi şi Dan Petrescu, declaraţii după Farul - CFR Cluj 0-3. "Sunt dezamăgit de toată echipa"/ "Toţi merită felicitări"

”În fotbal trebuie să fii pregătit să lupți, să faci lucrurile cum trebuie. Ne-au depășit la micile detalii și a venit această înfrângere, o lecție importantă pentru noi. Sper ca vestiarul să fi înțeles acest lucru și să revenim la fotbalul nostru. Felicitări CFR-ului, a arătat ca o echipă puternică, dar prima repriză a fost echilibrată, iar în repriza a doua am făcut noi mici greșeli.

Sunt dezamăgit de toată echipa, nu de un jucător. Când se câștigă, câștigăm cu toții. La fel și când pierdem. CFR a făcut ambele faze mai bine decât noi. O să reflectăm, să vedem, preocuparea mea cea mai mare e că echipa nu a făcut jocul normal, prea puține pase. Am lucrat, am pregătit, dar în teren nu s-a văzut lucrul ăsta.

Dacă am fost cei mai buni, cum să fie greu pentru noi? E greu când nu ești pregătit! Am fost cei mai buni în tur, dar din noiembrie am scăzut ritmul. Perioada de transferuri mai e deschisă, stăm bine, suntem acoperiți, dar mai pot fi plecări, veniri. Torje a plecat în Turcia, i-am făcut un bine, câștigă mai mulți bani. Am renunțat la el pentru că avem jucători care au dat randament mai bun decât el. Ce voiați, să-l dau pe Louis Munteanu?”, a transmis Gică Hagi, citat de Digisport.

Dan Petrescu, fericit: "Toţi merită felicitări"

”A fost meciul perfect. Nu mă gândeam nici în cele mai frumoase vise că putem câștiga cu 3-0. Am stat foarte bine în teren, am făcut pressing cum trebuie. Dacă îi lași să joace, nu ai nicio șansă. I-a deranjat pressingul. Primul gol a fost cel mai important, ne-a dat aripi.

A fost un gol extraordinar de la un jucător care nu mă suprinde. L-am dorit cel mai mult pe Krasniqi. Îl cunosc, sper să nu îl vindem repede. Dacă vine ofertă mare și nu avem ce face, ok, dar mi-aș dori să îl antrenez mai mult. Au fost multe echipe care s-au supărat că l-au pierdut. Un caracter extraordinar, modest, cuminte. Toți merită felicitări, de la portar la ultimul intrat.

După înfrângerea cu Sibiul eram foarte supărat, dar faptul că am câștigat la Farul cu 3-0 ne-a dat aripi. Secretul e că muncim mereu, dar, dacă nu luăm campionatul, degeaba. Cinci echipe se vor bate la titlu, nu va mai fi ca înainte, două sau trei echipe. Noi vom avea foarte multe meciuri și trebuie să rămânem concentrați.

A fost intensitate maximă, au lipsit ocaziile mari, dar noi jucăm în deplasare, ne-am gândit să ne închidem bine. Este normal ca echipa gazdă să fie mai agresivă. Celor de la Farul le place să domine jocul, să aibă posesia. Asta i-a încurcat cel mai mult, că nu au reușit să aibă posesia”, a spus Dan Petrescu la finalul meciului.

