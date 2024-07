Gesturi pe care oamenii le fac, iar câinii le urăsc. Tot ce trebuie să știi

Desigur, anumite lucruri sunt inevitabile, cum ar fi vizitele la veterinar sau îngrijirea, și nici câinii nu sunt la fel. Ceea ce un câine urăște, alt câine poate să adore. Totuși, există modalități prin care putem încerca să le facem viața mai ușoară câinilor noștri.

Îmbrățișările

Este foarte drăguț să privești fotografii cu oameni care îmbrățișează câini, dar realitatea nu este la fel de confortabilă. Mulți câini nu se bucură de îmbrățișări, mai ales din partea străinilor. Punerea brațelor în jurul gâtului sau corpului unui câine poate fi percepută ca o amenințare. Majoritatea câinilor tolerează îmbrățișările blânde din partea oamenilor de încredere, dar asta nu înseamnă că le și plac cu adevărat.

O alternativă mai bună este să lași câinele să se alinte după propriile condiții și să-l mângâi pe spate și pe piept (mai ales dacă nu cunoști bine câinele). Desigur, unii câini adoră să fie îmbrățișați. Trebuie să-ți cunoști câinele și să-i înțelegi limitele. Fii atent la limbajul corpului său pentru a înțelege cum se simte când îl îmbrățișezi. Dacă se retrage, evită privirea, cască, își linge buzele, are o expresie îngrijorată sau arată alte gesturi, probabil că se simte inconfortabil.

Încălcarea spațiului personal

La fel ca în cazul îmbrățișărilor, câinilor nu le place când oamenii le invadează spațiul personal. Gândește-te cum te-ai simți tu! Evită să pui mâinile în fața unui câine, să te apleci deasupra lui sau să te repezi spre el. Acest lucru este deosebit de important dacă patrupedul nu te cunoaște bine.

Ca proprietar, dacă trebuie să îți deranjezi câinele pentru binele lui (cum ar fi curățarea urechilor sau periajul dinților), procedează încet, fii blând și recompensează câinele cu delicatese și/sau laude. Dacă patrupedul tău arată semne de frică sau devine agresiv, retrage-te! Este întotdeauna mai bine să fii precaut și să previi o mușcătură.

Interzicerea adulmecării și a explorării în timpul plimbărilor

Câinilor le place să meargă la plimbare nu doar pentru exercițiu. Plimbările în aer liber le oferă șansa de a explora lumea. Câinele explorează lumea în primul rând prin miros, apoi prin celelalte simțuri, pe când majoritatea oamenilor explorează lumea mai întâi prin văz. Grăbindu-ți câinele în timpul plimbării fără să-i permiți să se oprească și să adulmece este nepoliticos.

Dacă te gândești, e ca și cum cineva te-ar trage de braț prin magazinul tău preferat fără să-ți permită să te oprești și să privești. Dacă s-ar întâmpla mereu, ar fi destul de frustrant, nu-i așa? Așadar, data viitoare când îți plimbi câinele, oferă-i suficient timp să exploreze mediul.

Lipsa rutinei și a regulilor

Poate nu pare, dar câinele are nevoie de reguli. Dacă patrupedul are un comportament nepotrivit, probabil este din cauză că nu l-ai învățat regulile. Dresajul este o parte importantă în viața câinelui tău. Rutina este importantă deoarece câinele tău are un ceas intern. Încearcă să-l hrănești la aceeași oră în fiecare zi. Stabilește și o rutină de exerciții, dacă este posibil.

După câteva zile de reguli și rutină bine stabilite, probabil vei observa că patrupedul tău este mai fericit. Rutinele și regulile fac ca lumea câinelui tău să fie mai previzibilă și îi pot crește încrederea în sine.

Țipetele și pedepsele aspre

Nimănui nu îi place să fie certat sau pedepsit aspru. Câinii poate nu înțeleg cuvintele pe care le spunem, dar simt emoțiile noastre când facem asta. Dacă ai un câine sensibil sau fricos, vei observa că țipetele și pedepsele aspre îl supără sau îl sperie. Frica nu este egală cu respectul și nu îți vei întări relația cu aceste metode.

Chiar dacă patrupedul tău este distant sau foarte fericit, probabil vei constata că țipetele și pedepsele aspre nu ajută pe termen lung, deoarece câinele tău devine nepăsător (ceea ce înseamnă că face oricum ce vrea și tu doar continui să repeți).

Recompensarea pozitivă este, în general, cel mai eficient tip de dresaj. Pentru a corecta un comportament nedorit, poți încerca să redirecționezi câinele spre un comportament preferat, în loc să țipi sau să-l lovești. Dresarea câinelui să "dea drumul" sau "să lase" este o modalitate excelentă de a-l opri să mănânce sau să mestece ceva ce nu ar trebui. Îl poți învăța să vină la tine sau să te privească pentru a-i atrage atenția când face ceva greșit. Asigură-te că îl recompensezi când se conformează. Câinii sunt mai predispuși să te asculte când le dai o cerere specifică, în loc de un "nu" sau "oprește-te" nespecific, potrivit Thesprucepets.com.

