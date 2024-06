George Tuță e primarul Sectorului 1! Prima promisiune: Am fost azi în Greenfield. Rezolvăm problema

Clotilde Armand a pierdut mandatul de la Sectorul 1 în urma alegerilor locale, deși susținătorii ei protestează în Piața Victoriei pentru renumărare. Candidatul alianței PSD-PNL, George Tuță, noul primar al Sectorului 1, a obținut 35910 de voturi, conform unui tabel arătat la Antena 3. Acesta a făcut deja prima promisiune în calitate de primar, ce vizează locuitorii din cartierul Greenfield.

Promisiunea lui George Tuță pentru Greenfield

"Victoria este a oamenilor din Sectorul 1. I-am cerut doamnei Armand să facem o echipă care să facă posibilă această tranziție. Oamenii au nevoie să li se rezolve problemele. Fondurile europene nu așteaptă. Am fost printre oameni. Am fost în cartierul Greenfield, acolo unde oamenii în continuare fac 40 de minute ca să ajungă la școală cu copiii lor. Fac 40 de minute ca să aibă acces la școală. Am să rezolv problema. Chiar pe final de săptămână sau luni, marți, avem regândirea acelei intersecții ca să permită oamenilor un acces mult mai rapid în cartier, fiindcă este o anomalie ciudată. Tu (Clotilde Armand) 4 ani de zile nu faci nimic, după aceea mergi în cartier și ceri voturi. Mergi în cartier, sapi o groapă, spui că acolo va fi o școală și tu 4 ani nu ai făcut nimic. În campanie electorală mergeau utilajele, astăzi, de 4 zile, nu mai face nimeni nimic", a afirmat George Tuță la Antena 3 CNN.

