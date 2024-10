George Gabriel Bologan, consilier al lui Klaus Iohannis, numit ambasador

- Decret pentru eliberarea din funcție a domnului Consilier Prezidențial George Gabriel Bologan;

- Decret privind acreditarea domnului George Gabriel Bologan în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României pe lângă Sfântul Scaun.

George Gabriel Bologan (n. 1974) a urmat cursurile de filozofie și teologie la diferitele universități pontificale romane (Gregoriană, Institutul Pontifical Oriental, Urbaniană și Sant'Anselmo), absolvite în anul 2000 cu titlul de licență. De asemenea, a absolvit Facultatea de Științele Comunicării la Universitatea Liberă „Maria Santissima Assunta din Roma” (2009) și a urmat mai multe cursuri aprofundate: „Științele Comunicării”, la Pontificia Università Urbaniana din Roma (1998) și „Conceptele de regional și euro-regional în domeniul administrației publice în perspectiva politică a UE”, Universitatea de Stat din Oradea (2022), potrivit Administrației Prezidențiale.

A urmat cursuri de specializare la Institutul Diplomatic Român, Societatea Italiană pentru Organizații Internaționale, NATO Defence College din Roma, Universitatea Oxford (Oxford Leadership Executiv Program). A absolvit cursul postuniversitar „Securitate şi bună guvernare”, organizat la Colegiul Național de Apărare - Universitatea Națională de Apărare „Carol I” promoția 2020.

Este autor al mai multor publicații, cercetări și articole, printre care: Alcide De Gasperi, „United Europe and its Borders”, în The Evaluation of Cross-Border Cooperation in Europe (2017), și „Europa cristiana”, vol. „Sub cerul Italiei”, Ed. Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea (2004).

Începând din anul 2003 a ocupat mai multe poziții în cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României în străinătate. A fost Consul General al României la Milano (2012), Ambasador al României în Italia (2016-2022), Ambasador al României în Regatul Spaniei (2022-2024).

A reprezentat România la mai multe reuniuni informale pe durata Președințiilor italiene și spaniole la Consiliul Uniunii Europene.

A fost distins de președintele Italiei cu Ordinul de Merit al Republicii Italiene în grad de Mare Ofițer (2019), Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării din România (2023), Ordinul Sfântului Iacob cel Mareal Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei (2024) și Ordinul Sfintei Treimi al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică din România (2018).

Este profesor asociat la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, și doctorand al Universității de Stat Babeș- Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Istorie și Filozofie, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene.

George Gabriel Bologan a fost numit Consilier Prezidențial la data de 6 februarie 2024, potrivit Administrației Prezidențiale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News