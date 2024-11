Generalul (r) Mîndrescu îi amintește lui Călin Georgescu ce ar fi spus generalul rus Kutuzov: "Le voi lăsa românilor numai ochii, ca să plângă"

Călin Georgescu, candidatul independent care s-a clasat pe primul loc în urma primului tur al alegerilor prezidențiale, a făcut în ultima vreme mai multe declarații controversate despre NATO, UE și SUA, considerate de mulți pro-Rusia. Spre exemplu, Într-un interviu la TVR 3, Georgescu a spus că NATO „este cea mai slabă alianță de pe fața pământului” și, „dacă lucrurile continuă în felul acesta”, ar abandona-o instant, dacă ar ajunge președinte sau premier.



El a susținut de asemenea, atât în mediul online cât și în cadrul puținelor dezbateri la care a participat, că România ar trebui să fie prietenă cu toată lumea, inclusiv cu Rusia lui Putin și China totalitară. Mai mult decât atât, în februarie 2022, la scurt timp după ce Vladimir Putin a invadat Ucraina, Călin Georgescu a declarat la Realitatea Plus că Putin „este un om care își iubește țara”. Și asta nu este tot. Candidatul "surpriză" a criticat și scutul antirachetă de la Deveselu, un scut NATO, despre care a afirmat că este "o rușine diplomatică". Întrebat care va fi prima sa vizită oficială dacă va ajunge președinte al României, Georgescu a spus că va fi "clar la Moscova".

Generalul (r) Mircea Mîndrescu:

În acest context, generalul (r) Mircea Mîndrescu a ținut să îi reamintească lui Călin Georgescu care este, de fapt, atitudinea rușilor față de români.



"Nu știu de unde aceste certitudini pe care le are domnul Georgescu, iar certitudinea mea este total opusă față de poziția domniei sale pentru că am fost acolo, pentru că îmi dau seama că în 32 (numărul statelor care fac parte din NATO n.r.) ești mai puternic decât dacă ești de unul singur. Pe de altă parte, singura cu adevărat super-putere, prima, că mai sunt și altele, e o realitate, sunt Statele Unite. Fac parte din NATO, avem și relația bilaterală cu această țară, NATO a fost garanția pentru care am intrat și în Uniunea Europeană, și trăim mai bine decât am trăit înainte, deci chiar mi se par atât de evidente avantajele pe care le avem fiind în acest club, care este puternic dacă noi îl vrem să fie puternic, încât mă uit, mă mir, mă minunez, îmi fac cruce și nu înțeleg cum de s-a ajuns aici, ca un asemenea om să aibă atâtea voturi, gândind cum gândește și neascunzându-se asupra modului în care gândește.

Spunând "clar la Moscova", domnul Georgescu probabil uită că de 12 ori am fost invadați și că la 1812, la momentul în care Basarabia, acum Republica Moldova, a fost luat,ă Kutuzov spunea, apropo de atitudinea rușilor față de România: "Le voi lăsa țăranilor români numai ochii ca să plângă", deci așa spunea generalul Kutuzov atunci. Și niciodată Rusia nu a fost altfel, în toate formele în care a fost organizată, nu a fpst altfel decât prădătoare, decât cu dorința de a controla aceste pământ și de a și-l însuși, este evidentă chestiunea asta și ar fi bine să se ducă și domnul Georgescu la cărțile pe care le ignoră.

Vedeți că sunt și elemente firești - dorința pe care tot o împărtășim de a avea relații prietenoase cu vecinii - este corect, dar înainte de aceste relații prietenoase cu vecinii mai este problema jonglării cu principiile, principiul păcii. Când îl văd pe domnia sa că vorbește, cum a zis în interviu "o lume a păcii, a diplomației", și mă gândesc că la diplomația rusă care a început în 2008 în cazul Georgiei, de asemenea în 2014 împotriva Crimeei, în 2022 altă diplomație foarte elegantă împotriva Ucrainei și alte mesaje pe care domnul Georgescu le trimite, le difuzează și care, din păcate, au prins la prea mulți dintre cetățenii acestei țări", a spus generalul (r) Mircea Mîndrescu la Antena 3 CNN.

