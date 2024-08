Gâlcă, după eliminarea Craiovei din Conference League: O mare dezamăgire pentru mine

"În principiu am dorit azi să facem un presing avansat şi în mare pare am reuşit, dar am luat două goluri din două auturi, le-am luat prea uşor. Jucătorii nu au avut experienţă pentru a face un fault tactic. Am făcut culoare pentru adversari. Noi am greşit în tur, am greşit şi aici. E păcat, pentru că am marcat de trei ori, echipa a avut atitudine şi a luptat până la final. Am avut ocazii, dar să nu uităm că Maribor e o echipă bine lucrată. Însă e o mare dezamăgire pentru mine personal", a afirmat tehnicianul la postul Digisport.



El a menţionat că trebuie să îmbunătăţească mai multe lucruri, în special în defensivă.



"Gregorio Sierra a înscris un gol de generic azi, dar preferam să nu marcăm astfel de goluri, preferam goluri normale şi să ne calificăm. Pentru că aveam nevoie, şi noi, şi suporterii, şi clubul. E important că Mitriţă şi Koljic au fost prezenţi în joc, dar mai avem mult de lucru. În special pe faza defensivă şi nu e doar vina fundaşilor. Echipa trebuie să reacţioneze altfel în defensivă, trebuie să fim mai comunicativi şi să închidem spaţiile", a explicat Gâlcă.



Universitatea Craiova a fost eliminată din competiţia de fotbal Conference League de echipa slovenă NK Maribor, în ciuda victoriei cu scorul de 3-2 (0-0), joi seara, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al la fotbal. În tur, NK Maribor se impusese cu 2-0, scrie Agerpres.

Coșmarul oltenilor

Istoria neagră a Universității Craiova împotriva echipelor din spațiul ex-iugoslav nu poate fi ignorată. Deși există momente de glorie și victorii izolate, trendul general este unul de eșecuri și eliminări dureroase. Înfrângerea cu Maribor subliniază necesitatea unei revizuiri strategice și a unei pregătiri mai riguroase pentru viitoarele competiții europene.

Eliminarea de către Maribor reprezintă doar cel mai recent episod dintr-o serie lungă de eșecuri ale Universității Craiova împotriva echipelor din fosta Iugoslavie. În istoria lor, oltenii au avut în mod constant dificultăți în a depăși aceste adversare, care par să le fie blestem.

Primul duel a fost împotriva celebrei Steaua Roșie Belgrad în 1975, unde Craiova a fost eliminată după un egal 1-1 la Belgrad și o înfrângere cu 3-1 acasă. De atunci, au urmat alte întâlniri nefericite, cum ar fi eliminările de către Hajduk Split în 1983 și Zeleznicar Sarajevo în 1984, ambele lăsând amintiri dureroase pentru suporterii Științei.

Chiar și în puținele ocazii în care Craiova a reușit să obțină victorii, acestea nu au fost suficiente pentru a avansa în competiții. De exemplu, în Cupa Intertoto 1997-1998, oltenii au câștigat împotriva Cukaricki Belgrad, dar nu au reușit să treacă de faza grupelor.

