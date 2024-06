Gala Premiilor AOSR, un eveniment de anvergură academică, sub auspiciile excelenței științifice

Evenimentul s-a desfășurat în Sala de Consiliu a AOSR, în prezența unui public select format din membri ai corpului academic, cercetători, oameni de știință și de cultură, autori, invitați. La prezidiu s-au aflat: prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele de onoare al AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, președintele AOSR, prof. univ. dr. Viorel Jinga, vicepreședinte AOSR, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr, vicepreședinte AOSR, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar științific AOSR.

Premiile Academiei Oamenilor de Știință din România pentru anul 2022 au fost următoarele:

SECȚIA ȘTIINȚE FIZICE, PREMIUL ȘERBAN ȚIȚEICA, Open Quantum Physics and Environmental Heat Conversion into Usable Energy (Volume 3), Autor: Eliade Ștefănescu, Editura Bentham Books, Număr de pagini 157, Anul apariției 2022;

SECȚIA ȘTIINȚE GEONOMICE, PREMIUL NICOLAE PETRULIAN, Folosirea explozivilor pentru derocarea rocilor tari în cariere și șantiere de lucrări publice, Autor: Dumitru Fodor, Editura Agir, Număr de pagini 411, Anul apariției 2022;

SECȚIA ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGICE, PREMIUL COSTIN KIRIȚESCU, Politica României de gestionare a Pandemiei de COVID-19, Autor: Cristina Otovescu, Editura Academiei Române, Număr de pagini 285, Anul apariției 2022;

PREMIUL TUDOR POPESCU, Tratat de contencios administrativ, Autor: Cătălin -Silviu Săraru, Editura Universul Juridic, Număr de pagini 543, Anul apariției 2022;

SECȚIA ȘTIINȚE MEDICALE, PREMIUL CAROL DAVILA, Patologia infecţioasă în pandemie, autori: Sorin Rugină, Irina Magdalena Dumitru, Editura Viaţa medicală: Medichub Media, 2022;

PREMIUL VASILE CÂNDEA, Ghidul educaţional al pacienţilor cu obezitate, autori: Florin Mitu, Veronica Mocanu, Editura Gr. T. Popa, 2022;

PREMIUL CONSTANTIN BĂLĂCEANU-STOLNICI, Compendiu de vaccinologie (vol.I/II), autor: Irina Magdalena Dumitru, Editura Viaţa medicală: Medichub Media, 2022;

PREMIUL IOAN MORARU, Farmacologie vol. I, autor Anca Buzoianu, Editura Medicală 2022;

SECȚIA ȘTIINȚE TEHNICE, PREMIUL HERMANN OBERTH, Larisa Ivașcu, Lucian-Ionel Cioca, Gheorghe Filip, Intelligent Techniques for Efficient Use of Valuable Resources, Editura Springer, 2022;

PREMIUL MARTIN BERCOVICI, Lucian Pîslaru-Dănescu, Gabriela Telipan, Materiale sensibile cu utilizare în senzoristică, Editura Electra, 2022;

SECȚIA ȘTIINTE AGRICOLE, SILVICE SI MEDICINA VETERINARA, PREMIUL PETRE AURELIAN, Bonitarea și caracterizarea tehnologică a terenurilor agricole, Autori: Radu Petru Brejea, Nicu Cornel Sabău, Editura Universității Oradea, Număr de pagini 404, Anul apariției 2022;

PREMIUL VASILE GHEȚIE, Agroturism, Autor: Romulus Gruia, Editura Clarion Brașov, Număr de pagini 333, Anul apariției 2022;

PREMIUL AMILCAR VASILIU, Praticultură și pastoralism în cercetarea științifică, Autor: Teodor Marușca, Editura Universității Transilvania din Brasov, Număr de pagini 311, Anul apariției 2022;

SECȚIA FILOSOFIE, PREMIUL CONSTANTIN NOICA, De ce ne plac supereroii? Mitologia și simbolistica filmelor Marvel, Autor: Nicolae Gavriluță, Editura Polirom, Iași, 2022;

SECȚIA INFORMATICĂ, PREMIUL CORNELIU PENESCU, Ștefan TRĂUȘAN-MATU, Mihai DASCĂLU: AI Tools for Learning and Collaboration / Instrumente de Inteligență Artificială pentru Învățare și Colaborare;

PREMIUL ȘTEFAN ODOBLEJA, Valentina Emilia BALAȘ, pentru lucrările științifice Nonlinear Control for Blood Glucose Regulation of Diabetic Patiens – LMI Approach și Intelligent Computing and Networking, apărute la Editurile Elsevier si Springer;

SECȚIA ISTORIE, PREMIUL GHEORGHE BUZATU, Sever Bocu, Autori: Florian Bichir, Horea Dumitrescu, Editura RAO, Număr de pagini 809, Anul apariției 2022;

PREMIUL ANDREI OȚETEA, Bicazu ardelean – monografie, Autori: Gheorghe Țepeș-Greuruș, Cornel Duculescu, Marcela Duculescu, Ionel Moldovan, Constantin Ioan Bîrsan, Editura Crigarux, Piatra-Neamț, Număr de pagini 548, Anul apariției 2022;

PREMIUL AUREL SACERDOȚEANU, Stefadina, Autori: Corneliu Mihail Lungu, Mihai Nicolae, PREMIUL DIMITRIE CANTEMIR, Enciclopedie – Centenarul Războiului de Întregire și al Marii Uniri (2014-2020), Autor-coordonator Ion I. Solcanu, Editura Univers Enciclopedic și Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, Număr de pagini 1712, Anul apariției 2022;

SECȚIA ȘTIINȚE MILITARE, PREMIUL MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN, Reconfigurarea Securității și a Relațiilor Internaționale în Secolul 21, Autor: Iulian Chifu, Editura Rao, Număr de pagini 328, Anul apariției 2022;

PREMIUL GENERAL PAUL TEODORESCU, Sprijinul Logistic al Operatiilor unei Unități de Infanterie, Autori: Gheorghe Minculete, Benone Andronic și Bixi-Pompiliu Mocanu, Editura Academiei Forțelor Terestre din Sibiu, Număr de pagini 290, Anul apariției 2022.

Prin anvergura cuprinderii domeniilor științifice, prin calitatea și valoarea lucrărilor premiate, sub semnătura unor autori consacrați, Gala Premiilor Academiei Oamenilor de Știință din România a constituit un eveniment de marcă al cercetării științifice românești.

Manifestarea, care se înscrie într-o fastă tradiție academică a AOSR, exprimă, în cadrul programelor și proiectelor instituției, rolul major pe care Academia Oamenilor de Știință din România îl acordă creativității, spiritului inovator și originalității în procesul dezvoltării cercetării științifice și al transferului de cunoaștere.

Gala Premiilor ediția 2024 se înscrie în Programul „România Cunoașterii”, inițiat de Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, un Program de anvergură națională, care promovează educația, știința și cercetarea ca factori primordiali și vectori ai procesului de dezvoltare a României prin cunoaștere, un adevărat Proiect de Țară.

Gala Premiilor a fost urmată de Sesiunea Omagială „Eminescu, Omul Deplin al Culturii Române”, ediția a IX-a, organizată de Secția de Filosofie, Psihologie și Teologie a Academiei Oamenilor de Știință din România.

În cadrul Sesiunii dedicate Poetului Național, au fost ținute o serie de prelegeri privitoare la opera lui și la semnificațiile acesteia, la locul lui Eminescu în cultura românească și în literatura universală.

Evenimentul a constituit un omagiu adus Poetului, la 135 de ani de la plecarea acestuia în eternitate (15 iunie 1889), un cadru al evocării, prin opera lui nepieritoare, a „celui mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc.” (G. Călinescu).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News