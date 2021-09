Gala Met a revenit la New York. Kim Kardashian în negru complet, Frank Ocean cu... un roboţel verde

Gala Met a revenit la New York după o pauză generată de pandemie, iar vedetele au atras toate privirile. Dacă Kim Kardashian a venit îmbrăcată într-o ţinută complet neagră care a şocat fanii, cântăreţul Frank Ocean a venit cu un roboţel verde la gală.

Printre starurile prezente luni seară în inima Manhattanului s-au numărat Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean şi Isabelle Huppert.

Şi politicienii au venit cu mesaje interesante la gală. Alexandria Ocasio-Cortez, membru în Congresul SUA, a venit îmbrăcată într-o rochie pe spatele căreia scria "taxaţi-i pe bogaţi".

Fără mască, dar cu vaccin sau test

Aproape niciunul dintre participanţi nu a purtat mască, dar pentru a avea acces pe covorul de gală de culoare crem şi a lua parte la unul dintre cele mai strălucitoare evenimente ale lumii mondene, vedetele trebuie să fie vaccinate sau să prezinte dovada unui rezultat negativ la testul pentru depistarea COVID-19. Şi să plătească 35.000 de dolari, contravaloarea biletului de intrare.

Pe lista invitaţilor s-a aflat şi jucătoarea de tenis Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, care a câştigat sâmbătă US Open, scrie DPA. Sportiva a purtat o ţinută Chanel alb cu negru accesorizată cu bijuterii de corp din perle, scrie Agerpres.

Este ireal!, a exclamat cântăreaţa rap americană Megan Thee Stallion, constatând că este puţin ciudat că se afla în mijlocul unui grup atât de numeros în seara cea mai selectă de la New York, capitala modei, metropolă care începe să-şi revine după pandemie.

Purtând o rochie amplă de culoare galbenă creată de Valentino, cântăreaţa şi dansatoarea americană Normani, foarte emoţionată în faţa numeroaselor microfoane şi camere de luat vederi, a declarat că se simte asemenea unei prinţese, unei regine negre.



Gala Met este un eveniment caritabil organizat în fiecare an în beneficiul Costume Institute, unul dintre muzeele din cadrul Metropolitan Museum of Art, dedicat modei, care are propriul buget şi autonomie financiară faţă de Met.