Gabriel Diaconu, despre un partid: E ca și cum ai conduce o Dacie. E o mașină depășită, dar găsești piese la tot pasul și mai tot românul știe să-i sufle în bujie

Acesta compară PSD cu o Dacie: „e o mașină depășită, îngrozitoare, bate și troncăne, dar găsești piese la tot pasul și mai tot românul știe să-i sufle în bujie”. Cu alte cuvinte, deși nu e o opțiune spectaculoasă, PSD rămâne funcțional și adaptabil, o soluție de compromis care oferă stabilitate.

Gabriel Diaconu subliniază importanța valorilor europene și a direcției pro-NATO, și, deși face o radiografie critică a spectrului politic actual, identifică în PSD o variantă ce poate asigura continuitate și coerență administrativă. Spre deosebire de alte partide marcate de scandaluri sau populism exacerbat, PSD are structura necesară pentru a menține un echilibru.

Medicul, cunoscut pentru implicarea sa civică și valorile progresiste, pledează pentru un vot rațional, bazat pe analiza personală a fiecărui alegător.

„Vedete în lacrimi, frică și alte bazaconii. Socoteala ar trebui să fie simplă. Cine vrea cale europeană, cine vrea umbrelă NATO, adică și eu, merge duminică și votează unul dintre partidele cu astfel de direcție, de pedigree. Nu m-apuc să fac cum ne-a încurajat Valerica Lasconi, adică MLM: ”convinge și alte 10 persoane să facă asta”: Doamna Lasconi e în continuare în filmul ei.

Sunt doar un om, îmi exprim doar un vot. Ce să fac, să mă apuc să îmi ameninț rudele și prietenii că (mai exact ce?) dacă au alte opțiuni? Era o vreme când dacă erai liberal, erai liberal, dacă erai pesedist, erai pesedist. Între timp piața s-a fragmentat, suntem iar într-o coterie de partide și partidulețe. Zarvă mare. Zarva politică e bună câtă vreme e politicoasă. Jepcăreala asta agresivă ”În numele apărării libertății” este atât de stridentă, mai ales venind din partea unor oameni care n-au făcut NIMIC pentru asta. Și care se apără, când le pui în față oglinda propriilor acțiuni, inacțiuni, dar mai ales mediocritate, prin și mai multă ostilitate. Cearșafuri de comentarii, un amalgam de minți spălate, isterie și panică. Realist vorbind, nu sunteți în stare să conduceți o echipă de fotbal de juniori, darămite să guvernați o țară. Lucru de altfel valabil și cât privește celălalt pol, ”suveraniștii” lui Simion, trubadurii lui Șoșoacă (apropos, am aflat cu această ocazie că Funar e viu!).

Ce-a reușit zilele acestea USR e fantastic. Au reușit să facă AUR - prin comparație - să fie mai digerabil, cel puțin la nivelul declarațiilor publice și al termometrului comportamental. Asta în condițiile în care și AUR sunt hăbăuci. Adică să ne înțelegem, băieții lui Simion umblau la șold cu telefon și stativ, te trăgeau în poză, se masturbau doctrinar într-un etern videochat cu țara. Dar Lasconi et co? Ne trezim în curând torturați să mărturisim calea europeană.

Am spus că s-ar putea să votez cu REPER, sau cu SENS. Primul argument e că niciunul dintre oamenii lor nu mi-a urlat la ureche, nu mi-a jignit inteligența, prin manifestările lor, și continuă să acționeze cu excesiv bun simț la o vreme în care majoritatea fac o performanță mediocră în viața publică. Măcar știu că oamenii ăia s-ar purta mai cumsecade în Parlament. Aș putea la fel de bine să votez cu PNL. Deși venirea lui Bolojan e tardivă, iar ”reînscrierea” în PNL a fostului director SRI, Edy Hellvig, e cusută cu ață albastră. Dar am mulți prieteni în PNL, și mulți dintre aceștia știu să facă o politică parlamentară corectă, rezolută și eficientă. Căci despre asta e vorba.

Finalmente, aș putea să votez cu PSD. Din multe puncte de vedere, pragmatic, ar fi soluția mediocră, dar funcțională, care nici nu adaugă nici nu scade de la valoarea de piață a momentului. În practică, să votezi PSD e ca și cum ai conduce o Dacie. E o mașină depășită, îngrozitoare, bate și troncăne, dar găsești piese la tot pasul și mai tot românul știe să-i sufle în bujie. PSD nu e o mașină de lux lângă care stai să plângi că i s-a aprins un senzor și nu mai pornește la buton.

Toată vizibilitatea mea, încrederea și deschiderea oamenilor față de mine sunt produsul muncii mele din acești ani. Că astăzi voi fi mai important, că mâine nu mai sunt important, îmi este egal. Eu nu scriu ”pentru fani”. Eu scriu pentru mine. La fel cum firesc ar fi ca fiecare om care citește, care mă citește, să facă asta pentru el. Nu-ți spun ce să faci, nu-ți spun încotro s-o iei. Cel mai simplu e, dacă ai altă perspectivă, să lupți pentru perspectiva ta. Eu știu că, față de mulți de aici, chiar mi-am ajutat și îmi ajut țara prin puținele mijloace pe care le am. Am o profesie care e de formație umanistă. Am ani de voluntariat în care am pus umărul.

Am în biografie și prezența națională, și internațională, pentru România. Am fost și la proteste, și am scris și întru apărarea drepturilor și libertăților individuale. Sunt pentru o piață economică liberă, pentru o economie centrată pe producție dar și capital. Pentru antreprenoriat și un mediu privat puternic. Pentru sprijinirea comunităților vulnerabile. Pentru politici sociale incluzive.

Sunt pro drepturi minorități, oricare ar fi ele. Sunt pentru parteneriatul civil. Sunt pentru drepturile civile ale femeilor, pentru protejarea dreptului la avort dar și ocrotirea sarcinii, respectiv ceea ce se cheamă ”sănătatea reproducerii”. Sunt împotriva antisemitismului și xenofobiei. Sunt împotriva radicalismului de orice fel, că e etnic sau religios. Și sunt, până la capăt, dedicat României. Acestea sunt valorile mele. Și am să votez în consecință. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, după ce vă lămuriți - sper - în raport cu elemente similare”, a spus medicul psihiatrul Gabriel Diaconu.

