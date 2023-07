Frige pământul în Arizona! Peste jumătate din paturile de la ATI sunt ocupate de oameni care au suferit arsuri la contact cu solul

Au trecut deja mai bine de trei săptămâni consecutive de când termometrul nu a scăzut sub 43°C în comitatul Maricopa, Arizona, Statele Unite. O căldură extremă care este responsabilă pentru multe arsuri la persoanele care au fost pur şi simplu în contact cu solul, indică CNN, citat de Rador.



Din cele 45 de paturi de la Arizona Burn Center din Phoenix, o treime sunt ocupate de persoane care au suferit arsuri în urma căderii la pământ. Un grad de ocupare care se ridică la 50% în secţia de terapie intensivă a centrului.



"Vara este sezonul nostru cel mai aglomerat, aşa că ne aşteptăm să se întâmple astfel de lucruri. Dar este cu adevărat neobişnuit, indiferent dacă este vorba de numărul de pacienţi sau de severitatea rănilor", avertizează Kevin Foster, directorul serviciilor de urgenţă de la acest centru. "Temperatura asfaltului, pavajului, betonului şi trotuarelor din Arizona este uneori de 82°C", continuă el.



Un contact între piele şi pământ pentru o "fracţiune de secundă" este suficient pentru a fi victima unei "arsuri destul de profunde", precizează directorul Pentru persoanele care au rămas în contact direct cu solul timp de zece până la douăzeci de minute, "pielea este complet distrusă", iar daunele sunt adesea profunde. Unii oameni au arsuri de gradul trei. Aceştia necesită mai multe intervenţii chirurgicale, precum şi ani de intervenţii chirurgicale reconstructive.

Sute de oameni şi-ar ars picioarele pe trotuar

Dr. Franck LoVecchio, un medic de urgenţă la Valleywise Health Medical Center din Phoenix, trece în revistă diferitele persoane pe care le-a tratat până acum în acest an. Era o doamnă în vârstă care a căzut din scaunul cu rotile. Aproape instantaneu, şi-a ars picioarele. El citează apoi oameni fără adăpost care s-au ars după ce s-au odihnit pe un trotuar. Sau un om care făcea grădinărit şi care, epuizat, a căzut pe beton. "Are arsuri în atât de multe locuri încât va avea nevoie de grefe de piele pe mai multe părţi ale corpului".



Acesta ia şi exemplul paramedicilor, forţaţi să îngenuncheze la pământ pentru a ajuta un pacient. Dr. Rena Carlson, preşedintele American Veterinary, avertizează proprietarii de animale de companie, care se pot arde şi în timpul plimbărilor. Ea le recomandă să le scoată dimineaţa devreme sau seara târziu, ţinându-le pe iarbă cât mai mult posibil, deoarece chiar şi zonele nisipoase şi murdăria pot absorbi căldura de la soare şi le pot arde pernuţele.



Potrivit National Oceanic and Atmospheric Administration, peste 5.000 de recorduri de căldură au fost doborâte sau egalate în Statele Unite în ultimele treizeci de zile. Temperaturi care atrag turiştii. Parcul Naţional Valea Morţii, decretat ca fiind cel mai cald loc de pe Pământ, atrage vizitatori care vin special să experiementeze temperaturi ridicate extreme.

