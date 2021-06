FOTO: Mașina zburătoare AirCar a efectuat cu succes un zbor de 35 de minute

Un prototip de mașină zburătoare a completat un zbor de 35 de minute între aeroporturile internaționale din Nitra și Bratislava, Slovacia. Hibridul mașină-aeronavă denumit AirCar este echipat cu un motor de BMW care funcționează cu combustibil normal. Creatorul său, prof. Stefan Klein, spune că mașina avion poate zbura cam 1.000 km, la o înălțime de 2.500 m. Ca perioadă de timp petrecută în aer, AirCar înregistrează 40 de ore, transmite BBC.

Mașina se transformă în aeronavă în doar două minute și 15 secunde. Îngustele aripi ale aparatului de zbor se pot plia pe marginile mașinii. Odată ce a aterizat în capitala Bratislava, prof. Klein a folosit mașina să iasă de pe pista de decolare și să meargă în oraș. Experiența din dimineața de luni a fost descrisă de el drept „normală” și „foarte plăcută”. În aer, vehiculul a călătorit cu 170 km/h și poate căra două persoane cu o greutate combinată de până la 200 kilograme.

