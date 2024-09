Instagram: Vom putea lăsa comentarii la Stories, care vor expira după 24 de ore

Instagram își propune să revoluționeze experiența utilizatorilor prin lansarea unei funcționalități inovatoare: comentarii publice la Stories. Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a anunțat personal această actualizare, potrivit Gadegts360. Până acum, utilizatorii puteau răspunde la Stories doar prin mesaje private. Mai nou, vor putea lăsa comentarii vizibile public timp de 24 de ore pentru toți cei care vizionează „povestea” respectivă. Această funcționalitate este similară cu comentariile de la postările obișnuite și cu interacțiunile din timpul sesiunilor de livestreaming.

Utilizatorii vor avea posibilitatea de a controla această funcție, având opțiunea de a o activa sau dezactiva în funcție de preferințele lor personale. Aceasta le va permite să decidă dacă doresc să mențină o experiență mai privată sau să încurajeze o interacțiune mai deschisă.

Această schimbare răspunde dorințelor emergente ale noii generații de utilizatori, în special ale Generației Z, care preferă conținut autentic și neprelucrat și caută noi modalități de a interacționa.

Oh hi, now you can leave comments on Stories to show your besties some love ???? pic.twitter.com/I9du2IdJMk