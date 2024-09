Ce se întâmplă cu conturile de Instagram ale utilizatorilor sub 16 ani. Noua setare îi va nemulțumi pe adolescenți

Instagram a anunțat că, pentru a proteja confidențialitatea și siguranța tinerilor, conturile utilizatorilor sub 16 ani (sau sub 18 ani în unele țări) vor fi setate automat pe privat în momentul creării. Această schimbare are ca scop limitarea interacțiunilor nedorite cu persoane necunoscute și reducerea riscurilor de expunere la conținut neadecvat, scrie The Guardian.

Conturile private permit doar urmăritorilor aprobați să vadă și să interacționeze cu postările, ceea ce oferă un control mai mare legat de cine poate vedea activitatea online. Tinerii pot opta să își seteze contul pe public, dar Instagram va emite recomandări constante să rămână pe modul privat pentru siguranță.

Reguli mai stricte pentru minori

Noile „conturi pentru adolescenți” vor fi lansate începând de marți în Statele Unite, Regatul Unit, Australia și Canada, urmând ca aceleași măsuri să fie implementate în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului. Aceste actualizări includ setări de confidențialitate mai stricte, fiind un răspuns la presiunea crescută din partea societății și a autorităților, care cer un mediu online mai sigur pentru tineri.

Modificările principale vizează utilizatorii sub 16 ani, ale căror conturi vor fi implicit private. Aceasta înseamnă că adolescenții vor fi nevoiți să aprobe manual noii urmăritori, iar conținutul lor va fi vizibil doar pentru aceștia. În plus, schimbarea setărilor de confidențialitate pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani va necesita acordul unui părinte sau tutore.

Măsurile suplimentare includ controale mai stricte asupra conținutului sensibil, limitând recomandările de materiale dăunătoare. Părinții care aleg să supravegheze activitatea copiilor vor putea vedea cu cine interacționează aceștia și ce interese declară, fără a avea acces la conținutul mesajelor, menținând astfel un echilibru între supraveghere și intimitatea adolescenților. Mai mult, notificările vor fi dezactivate pe timpul nopții, pentru a încuraja un somn adecvat și a reduce timpul petrecut pe platformă.

Se va ști vârsta adevărată?

Însă toate aceste schimbări ridică anumite preocupări. Succesul lor depinde în mare măsură de corectitudinea utilizatorilor în declararea vârstei. Instagram susține că utilizează deja tehnologii pentru a detecta utilizatorii care mint în legătură cu vârsta, dar eficiența acestora rămâne de testat. În plus, există îndoieli cu privire la disponibilitatea părinților de a se implica activ în siguranța online a copiilor lor. Sir Nick Clegg, un executiv de rang înalt la Meta, a subliniat că, deși există instrumente de control parental, acestea sunt subutilizate.

Experții în social media consideră aceste măsuri binevenite, dar subliniază că succesul lor va depinde de modul în care vor fi implementate și respectate, având în vedere că adolescenții pot găsi adesea modalități de a evita restricțiile și de a fenta condiționările de orice fel, mai ales pe zona online.

Încă o noutate - adulții care nu sunt urmăriți de un utilizator adolescent nu pot trimite mesaje directe acestora. Aceasta este o măsură pentru a preveni interacțiunile nedorite între adulți și minori și, clar, este una extrem de utilă mai cu seamă în vremurile de acum când auzim tot mai des de cazuri cu minori abuzați sexual de adulți.

