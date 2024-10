Acum poți folosi Google Lens pentru a căuta despre orice îți atrage atenția în clipuri video

Google Lens își extinde funcționalitatea, depășind limita utilizării camerei telefonului doar pentru a căuta informații despre ceea ce te înconjoară. Acum, Google a actualizat aplicația, permițând utilizatorilor să adreseze întrebări despre elemente din clipuri video înregistrate anterior.

Funcția Google Lens, prezentată la conferința Google I/O de la începutul acestui an, este acum disponibilă în cea mai recentă versiune a aplicației mobile. Cu toate acestea, accesul este limitat la vorbitorii de limba engleză și la regiunile unde AI Overviews, funcția care îmbogățește rezultatele Google Search cu inteligență artificială, este disponibilă.

Utilizarea este extrem de simplă: trebuie doar să ții apăsat butonul de captură pentru a înregistra un videoclip în aplicație, iar apoi poți pune întrebări legate de orice detaliu surprins în acel clip, potrivit instrucțiunilor de pe Cashify. Nu este vorba doar despre recunoașterea obiectelor sau locațiilor – AI-ul poate răspunde la întrebări contextuale legate de conținutul videoclipului, oferindu-ți soluții la problemele cu care te confrunți.

You can now send a video to Google to ask questions about it!



If you open Google Lens on Android and hold down the shutter button, it'll record a short video that you can ask a question about.



If you're in a region where AI overviews are enabled, then you'll get an AI-generated… pic.twitter.com/qeGWy6u1TM