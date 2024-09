Folosești Mozilla? E posibil să fii "urmărit" fără să știi. Funcția din Firefox care încalcă GDPR

Mozilla se confruntă cu o problemă legată de protecția confidențialității utilizatorilor după ce a introdus în Firefox o nouă funcționalitate numită Privacy Preserving Attribution (PPA). Organizația europeană pentru drepturile la confidențialitate None Of Your Business (noyb) a depus o plângere oficială, acuzând Mozilla de încălcarea GDPR-ului, aflăm din Bleeping Computer.

Cotroversata funcție PPA este proiectată ca o alternativă mai puțin invazivă la cookie-urile terțe, permițând măsurarea eficienței reclamelor fără a colecta date care să identifice utilizatorii. Activată implicit în Firefox începând cu versiunea 128, PPA utilizează tehnici criptografice pentru a proteja confidențialitatea. Cu toate acestea, noyb susține că, prin activarea implicită a funcției, Mozilla transformă browserul într-un instrument de urmărire a utilizatorilor, fără consimțământul lor explicit, încălcând astfel prevederile GDPR privind obținerea consimțământului clar și informat.

Mozilla a răspuns acuzațiilor prin intermediul lui Christopher Hilton, directorul de politici și comunicări corporative, precizând că PPA a fost testat doar pe un număr limitat de utilizatori și doar pe site-urile proprii. De asemenea, compania subliniază că funcția poate fi dezactivată din setările browserului, accesând secțiunea „Privacy & Security” și debifând opțiunea „Allow websites to perform privacy-preserving ad measurement”.

Dacă autoritățile europene de reglementare vor susține plângerea noyb, Mozilla ar putea fi obligată să modifice funcția sau ar putea fi sancționată cu amenzi ce pot ajunge până la 4% din veniturile sale globale.

De ce nu mai e recomandat să folosim Mozzila Firefox

Utilizarea Mozilla Firefox a început să fie contestată în ultimii ani din mai multe motive:

Scăderea cotei de piață: Firefox a pierdut semnificativ din popularitate, având o cotă de piață de doar 9% în comparație cu Google Chrome, care deține peste 68%​. Această scădere a fost determinată de competiția acerbă și de inovațiile constante din partea altor browsere, în special Chrome și Edge.

Probleme de performanță: Comparativ cu alte browsere, Firefox a fost adesea criticat pentru viteza sa și consumul de resurse. Deși are un consum de RAM relativ mai mic decât Chrome, mulți utilizatori consideră că Firefox nu este la fel de rapid și eficient în încărcarea paginilor web​.

Limitări în extensii și funcționalitate: Deși Firefox are o gamă largă de extensii, utilizatorii au raportat că multe dintre acestea nu sunt la fel de bine integrate sau funcționează mai prost în comparație cu cele disponibile pentru Chrome. Aceasta a contribuit la alegerea altor browsere, care oferă o experiență mai fluidă și mai intuitivă​.

În concluzie, deși Mozilla Firefox a avut un impact semnificativ în trecut, problemele de performanță, scăderea popularității și provocările legate de securitate și confidențialitate au dus la o scădere a încrederii și a utilizării acestuia în comparație cu alternativele mai moderne cum ar fi Chrome sau Safari pentru Mac.

