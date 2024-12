Keşeru, la a doua retragere din fotbal: „Cine știe ce va fi peste șase luni"

Claudiu Keșeru a explicat că, deși decizia de a se retrage pare fermă, există mereu posibilitatea unui nou îlan sportiv. Experiența de la Cerno More Varna l-a marcat profund, iar echipa bulgară încă încearcă să-l convingă să rămână.

„În principiu a fost ultimul meci al anului, nu mai pot spune nimic, pentru că după ultima situație, poate peste vreo șase luni iar se mai întâmplă să primesc un apel și să fiu tentat. Cam asta este intenția, de a mă retrage, le-am transmis-o, au primit-o cu greu. Încă încearcă să mă facă să mă răzgândesc”, a spus Keșeru.

Performanțele sale recente au fost o sursă de motivație personală, în special seria de șase meciuri consecutive într-un care a marcat:

„Am reușit o serie de șase meciuri consecutive în care am înscris, totul era stabilit de la început, din momentul în care am luat decizia, am zis că vreau doar să îmi demonstrez mie pentru că am rămas cu un gust amar după plecarea de la UTA”, a adăugat atacantul.

Posibilă tranziție în cariera de manager sportiv

Deși viitorul său ca jucător este incert, Claudiu Keșeru ia în calcul o carieră în managementul sportiv. El a menționat că are deja o înțelegere pentru a urma cursuri în acest domeniu:

„Am avut o înțelegere să pot face cursurile de manager sportiv și e posibil să trec din teren în tribună. Dar mă abțin să vorbesc prea mult, pentru că întotdeauna am fost un om al faptelor. Nu pot să spun în momentul de față ce se va întâmpla”, a declarat Keșeru.

Fostul internațional român a comentat și asupra tragerii la sorți pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026, unde naționala României va evolua în Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino.

„Grupa de calificare la Mondiale este periculoasă, deși sună bine pe hârtie. Eu sunt însă pregătit să ne mai surprindă încă o dată plăcut”, a afirmat Keșeru.

