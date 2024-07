Fostul pilot de Formula 1, Ralf Schumacher, se declară gay după ce a fost căsătorit 14 ani cu o femeie /foto

Schumacher a făcut anunțul pe Instagram, duminică seara, postând o fotografie cu el și managerul său francez de afaceri, Étienne, privind un apus de soare cu brațele în jurul unul altuia. "Cel mai frumos lucru în viață este când ai alături partenerul potrivit cu care poți împărtăși totul.”, a scris el, potrivit The Guardian.

Schumacher nu a făcut nicio declarație explicită, dar confirmarea a venit din comentariile făcute de prietena sa, actrița germană Carmen Geiss: "Vreau să vă vorbesc despre o persoană care joacă un rol foarte special în viața mea. De mulți ani îl cunosc și îl iubesc infinit”, a scris ea. "Astăzi și-a mărturisit homosexualitatea. Acest pas a fost un act de eliberare și auto-acceptare pentru el. A fost o decizie curajoasă pe care a luat-o cu mândrie și încredere.” a mai adăugat Geiss.

Ralf Schumacher coming out as queer is one of the bravest things to do in a motorsport community that lacks so much queer representation. Best of luck to him and his partner. “The most beautiful thing in life is when you have the right partner by your side you can share it with.” pic.twitter.com/K39DOdEARN