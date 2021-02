Florin Șinca, omul care electriza mulțimile de oameni, s-a înscris în AUR. "A fost cea mai șocantă experiență din anii mei de muncă”

(de Anca Murgoci) Comisar-șef de poliție Florin Șinca, consilier la Senat în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, s-a înscris în AUR. L-am cunoscut când a scris cartea “Martirii Poliției Române. Distrugerea Poliției sub regimul comunist” în care prezenta poveștile impresionante ale oamenilor legii care au murit pentru credință și pentru a-și apăra țara. A scris în jur de 15 cărți în care vorbește despre credință și iubire față de patrie. La o parte din lansările sale de carte la care am fost, sălile erau pline.

”Când eram la Direcția Operațiuni Speciale (DOS), investigam pe unul pentru evaziune fiscală mare. Avea o vilă și un BMW. După doi ani, iar era investigat. Avea trei vile și un Ferrari” - ne-a spus Florin Șinca după înscrierea în AUR.

”Am scris mai multe volume despre istoria Poliției. Am descoperit că peste 200 de polițiști au murit în închisori și nimeni nu i-a menționat în vreo carte. Este un teren nou. Nu s-a scris nimic până acum. Informațiile sunt de la Arhivele Naționale. Practic, este un subiect necunoscut pentru marele public, motiv pentru care a suscitat un interes foarte mare în rândul profesorilor și academicienilor”, ne spunea Florin Șinca într-un interviu, în 2014.

”Dan Puric vorbește despre antrenamentul la uitare la care este supus poporul român. În Occident, comunismul este așa ceva "cool", pentru cei care trăiesc în Occident... comunismul este... o glumă. Avem crime fără criminali și comunism și fără comuniști. Ne-au fost distruse elitele! Să nu uităm acest lucru!

Dacă ici-colo batem câte un țăruș, vom reuși să facem lucruri bine. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de mocirlă, mai ales copiii care sunt ca o sugativă. Sunt la perioada întrebărilor. Este o vârstă a întrebărilor, o vârstă foarte periculoasă. În România, performanța nu strigă. Dumneavoastră știți câte operațiuni reușite are Poliția? Nu știți pentru că nimeni nu vorbește despre asta”, ne spunea Florin Șinca într-un interviu pentru DC News.

În 2017, comisar-șef Florin Șinca lansa o carte zguduitoare, el fiind printre puținele personalități care, atunci când vine vorba despre Poliția Română, spune lucrurilor pe nume - "Vasile Lascăr, Reformatorul Poliției Române". Atunci, în ziua când s-au împlinit 110 ani de la moartea sa, ne-a mai dat o lecție de demnitate de această dată prin vocea comisarului-șef Florin Șinca, un om extraordinar care pune mult suflet în tot ceea ce face. Și acest lucru se vede cel mai bine în cărțile sale deloc puține la număr.

”Lumea nu știe cine a fost acest om mare - Vasile Lascăr. În ciuda colegilor de partid care îl amenințau, în ciuda partidului opozant, a dat legea prin care a fost socotit dezrobitorul polițiștilor. De ce? Pentru că Vasile Lascăr a dat niște principii care nici în Europa nu se cunoșteau la acea vreme. Vorbim despre apolitismul polițiștilor, inamovibilitate polițiștilor, adică stabilitatea în funcție, să nu mai fie mutați după placul politicienilor și nu în ultimul rând - profesionalismul, condiții de pregătire și accedere. El constata că 80% dintre directorii de poliție erau absolvenți de școală primară. Și atunci, acest om a făcut o reformă radicală, a tăiat în carne vie. Am luat legătura cu urmașii lui de la Paris și am decis să lansez această carte pentru că trăim vremuri grele pentru suflet, iar polițiștii trebuie să știe cine a fost Vasile Lascăr", ne-a zis comisarul-șef.

Întrebat, la lansarea cărții, despre nevoia de a mai avea astăzi oameni ca Vasile Lascăr în Poliție, Florin Șinca ne-a zis: "Vasile Lascăr este ministrul care a schimbat sistemul. Toată lumea se luptă cu sistemele, dar sistemele sunt făcute din oameni, nu din clădiri, din mașini sau din pistoale de Poliție. Vasile Lascăr a fost cel mai bun ministru de Interne și, la cum se arată vremurile, nu prea văd să se nască al doilea Vasile Lascăr. Am trăit în siajul marelui academician Berindei și al lui Constantiniu. Noi apelăm la marile personalități în momentele de criză. Așa se face acum apel și la Vlad Țepeș. Lumea nu că este nostalgică sau medievală... dar lumea are sete de dragoste, liniște, legalitate, cinste în momentele de criză".

În 2018, comisar-șef de poliție Florin Șinca a lansat "Poliția Română și Unirea din 1918", un volum care este mai mult decât o lecţie de patriotism

Cum a spus Șerban Dimitrie Sturdza: "Este o mărturie a fidelităţii domnului comisar-şef de poliţie dr. Florin Şinca, faţă de misiunea pe care și-a asumat-o de la bun început: aceea de a „face cunoscută istoria poliţiei". Este o pildă a iubirii de ţară de care au dat dovadă înaintaşii noştri din rândurile poliţiei - şi nu numai".

"Cea mai șocantă experiență din cei 25 de ani de muncă a avut următoarele date: eram la filaj, după o acțiune de o săptămână, cu patru hoți care tâlhăreau doar femei, dimineața, în stațiile RATB, prin smulgerea genții, lănțicului, cerceilor etc. După ce i-am urmărit și am stabilit unde stăteau ei fără forme legale, am descoperit că erau gay. Când ne-am dus la percheziție, i-am găsit dezbrăcați", a spus Florin Șinca pentru DC News.

Despre prostituție

De asemenea, comisarul-șef de poliție ne-a mai povestit ce s-a întâmplat când le-a vorbit studenților despre prostituție.

"Am fost solicitat de Facultatea de Drept a Universității din București pentru a susține o prelegere pe tema 'prostituția de-a lungul veacurilor'. Toată lumea era acolo, profesori, preoți, psihologi etc, mi-era cam jenă să vorbesc pe de-a dreptul. Am fost efectiv uimit de curajul studentelor. Veneau cu întrebări și completări. Eu credeam că după primele cuvinte, jumătate din ele vor părăsi sala. Nici gând! Am fost foarte bine primit. Eu veneam din dublă ipostază: venisem și drept căutător prin arhive, dar veneam și ca gabor. A fost foarte interesant să le vorbesc despre prostituția în România de-a lungul veacurilor. Acolo, toți, cu excepția mea, au susținut legalizarea. Le-am explicat, cu date statistice, că la o razie, în timpul regimului Carol al II-lea, s-au ridicat 520 de dame de consumație, iar trei sferturi din ele nu aveau condicuță. Concluzia care este? Legalizarea nu va duce la reducerea sau eradicarea fenomenului. Va rămâne, în continuare, o cifră neagră care nu va intra în legalitate, va rămâne la mica înțelegere cu autoritățile", a mai dezvăluit comisar-șef de poliție Florin Șinca pentru DC News.

Întrebat, la lansarea cărții, ce îi dorește României în contextul în care pare că suntem din ce în ce mai divizați, Florin Șinca ne-a spus:

”Dacă ar fi să sintetizez, îi doresc să reînoade virtuțile strămoșești. Cred că avem în continuare bărbați de stat care știu să ia decizii. Să o lase mai moale cu chestiunile globaliste și să pună accent pe chestiunile naționale pentru că nu ne împiedică nimeni să conservăm ce este al nostru, ce esete românesc. Să avem grijă de instituțiile statului și să nu mai lovim în ele și, mai ales, să pedepsim orice devianță deoarece cocoloșirea lucrurilor nu duce decât la perpetuarea lor și să luăm aminte la ce a fost înainte, mai ales instituțiile de forță. Să știți că încă din Roma antică, templele se prăbușeau și din pricina uneltelor din interior, nu doar din exterior, atenție! O instituție se creează, în primul rând, prin ea însăși. Degeaba clamezi că ai o Poliție splendidă când tu angajezi tot felul de pierde-vară. Această instituție, la fel ca altele din sistemul de siguranță națională, se bazează pe conservatorism, pe lucrul acumulat, așezat, nu pe derapaje și sincope.

Noi am avut o Poliție în elită! Jur că așa e! Noi am fost membri fondatori ai Interpol. Aveam cei mai buni specialiști în combaterea comuniștilor, în combaterea infractorilor voiajori, li se spunea pungași voiajori, cei care umblau pe trenuri. Aveam polițiști decorați de regii Greciei, Bulgariei etc. În Europa erau consultați pentru experiența lor. Eu socotesc că și acum suntem în elita Poliției europene, dar la noi performanța nu strigă. Știți ce mi-a sugerat cineva? Să declar ceva scandalos, orice... că-s pedofil, că am abuzat pe cineva și voi vedea ce notorietate voi avea. I-am spus că nu vreau notorietate. Ce să fac cu ea? Mi-a spus: 'vei avea succes. Vei vedea cum se va vinde cartea'. Eu nu îmi doresc notorietate cu orice preț. Cum să fac așa ceva?”

Florin Șinca nu are nevoie să spună nimic spectaculos. Am fost la mai multe lansări de-ale cărților sale. Sălile unde aveau loc evenimentele, cu sute de locuri, erau pline. Oamenii stăteau zeci de minute în șir să ia o carte cu autograf.