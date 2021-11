Florin Cîțu: Aceasta a fost decizia partidului. Klaus Iohannis nu se implică

Negocierile cu USR s-au oprit și-n numele premierului, Florin Cîțu. Întrebat astăzi de ce când PSD-ul nu l-a vrut premier, a fost acceptată condiția, Florin Cîțu a răspuns: ”Aceasta a fost decizia partidului și mergem cu decizia partidului”. ”Eu am propus să se renunțe de două ori la mandatul ca premierul să fie președintele partidului. Suntem a doua oară când îl propun tot eu pe domnul Ciucă” a continuat liderul PNL. Cât despre supunerea la votul liderilor liberali ca Nicolae Ciucă să fie premierul pus pe masa negocierilor de PNL, Florin Cîțu a negat că anterior ar fi exclus-o: ”Nu am spus că nu-l voi supune, am spus că atunci când vom avea o propunere, îl voi supune la vot.”

”Astăzi, avem o propunere din partea PNL, o propunere de premier cu care noi credem că am deblocat negocierile. Eu zic că este o mare victorie ca partidul mai mic să aibă premierul. E o victorie pentru PNL și pentru România” a spus premierul Florin Cîțu, adăugând că, față de PSD, ”suntem mai indulgenți”. Astfel, a făcut trimitere la refuzul PSD de a-l susține pe el în funcția de premier.

”Singurul scenariu este că premierul va fi de la PNL” a insistat Florin Cîțu. Despre zvonurile cu privire la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, care l-ar fi convins să renunțe la funcția de premier, președintele PNL a afirmat: ”Știți bine că președintele Klaus Iohannis nu se implică în discuțiile din partidele politice”.

În condițiile în care PSD a cerut Ministerul de Finanțe, dacă PNL va da premierul, Florin Cîțu afirmă că speră să obțină și acest minister, pe care l-a numit și-n trecut ca fiind crucial.

Declarații Nicolae Ciucă

"Am încheiat o rundă consistentă de negocieri. Am reuşit să înaintăm pe aspectele care erau în dezbatere la nivelul coaliţiei. S-au făcut paşi importanţi atât pe ceea ce înseamnă pachetul social, cât şi pe ceea ce înseamnă faptul că agreăm să găsim soluţii astfel încât să nu creştem taxele. De asemenea, am stabilit să avem un procent de 7% pentru investiţii, în programul de guvernare, în bugetul pe anul viitor şi un calendar astfel încât, până joi, să avem un guvern. Mâine, ne vedem din nou, au loc negocieri începând cu ora 12:00", a declarat Nicolae Ciucă. Vezi aici mai mult

Declarații Marcel Ciolacu

”Ambele partide au câte o propunere de premier. Am discutat despre structura Guvernului, în funcţie de cine va avea primul funcţia de prim-ministru, dar nu am discutat încă despre cine va fi primul. Am cerut, dacă nu vom avea noi prima dată premierul, să avem ministerul de Finanţe. Şi PNL a cerut, pe bună dreptate, acelaşi lucru dacă nu va avea prima dată premier.” a declarat Marcel Ciolacu. Vezi mai mult aici