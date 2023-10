Floarea de colţ ar putea fi cultivată în jardinierele şi grădinile din România

Specialiștii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au reușit să o adapteze la condițiile câmpiei, iar în paralel au păstrat semințe în conservare pentru a preveni dispariția acestei specii.

„Când ne gândim la Floarea de colţ, ne gândim la o floare rară şi la o plantă protejată prin lege, declarată monument al naturii în România. Este o plantă cu un areal restrâns de cultură în mediul ei natural, o găsim în anumite zone muntoase din România şi este apreciată pentru frumuseţea sa. Noi am luat în studiu la Banca de Resurse Genetice această specie. Am reuşit să avem câteva plante care să producă seminţe şi asta este bucuria noastră că avem în conservare seminţe viabile de Floare de colţ. Aceste seminţe ne ajută să o multiplicăm şi am putea contribui la renaturarea zonelor unde ea a dispărut. Practic să putem interveni dacă este cazul cu răsaduri, cu plante, în timp, dacă se cere acest lucru, să fim pregătiţi să nu pierdem această specie valoroasă. Dacă acum o avem în munţii noştri, trebuie ne bucurăm de ea, trebuie lăsată acolo, pentru că speciile acestea ar putea oricând să dispară. Anumite schimbări climatice, anumite modificări produse de om pot conduce la pierderea speciilor şi sigur trebuie să fim atenţi, să conservăm aceste resurse, iar dacă se impune, să regenerăm zonele care permit creşterea endemică a acestei plante”, a declarat pentru Agerpres directorul BRGV, Costel Vînătoru.

Floarea de colț, cunoscută și sub denumirea de Floarea reginei, este considerată un monument al naturii și este protejată prin lege încă din anul 1931. Această plantă prosperă la altitudini între 1.800 și 3.000 de metri, pe cele mai abrupte stânci ale Munților Alpi și Carpați. În România, se găsește destul de rar și în zone adesea inaccesibile, în special în regiunile montane alpine precum Munții Vrancei, Bucegi, Făgăraș, Maramureș, Rodna sau în Parcul Național Cozia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News