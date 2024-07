Fetiță de un an și jumătate, moartă în mașină. Tatăl ar fi uitat de ea

Un incident tragic a avut loc la Marcon, în apropiere de Veneția, unde o fetiță de un an și jumătate a murit după ce a fost uitată în mașină de către tatăl ei. Temperaturile extreme și neatenția au transformat ziua obișnuită a unui tânăr tată într-un coșmar de neimaginat.

În dimineața de 18 iulie, tânărul tată și-a început ziua ca de obicei, conducând spre locul de muncă la o companie de iluminat din Marcon, situată în zona industrială. Ar fi trebuit să se oprească pe drum pentru a-și lăsa fiica de un an și jumătate la centrul de vară, așa cum o făcea în fiecare zi. Însă, absorbit de gândurile legate de muncă, a uitat complet de prezența fiicei sale pe bancheta din spate și a parcat mașina în fața companiei la care lucrează, închizând-o, scrie Corriere della Sera.

Ziua obișnuită a tatălui s-a transformat într-un coșmar. Afară, temperaturile depășeau 34 de grade, iar interiorul mașinii s-a transformat rapid într-un cuptor. Orele au trecut, iar nimeni nu a observat prezența copilului până în jurul prânzului, când câțiva colegi au văzut fetița în scaunul auto prin geamuri.

Aceștia au alergat imediat să-l anunțe pe tată. Din păcate, când mașina a fost deschisă, era deja prea târziu. Fetița nu mai putea fi salvată, iar transportul la spitalul din Mestre a fost inutil. Părinții au ajuns la spital în stare de șoc.

Durere și șoc în comunitate

Martina, o angajată a unei fabrici din apropiere, a relatat că tatăl a fost copleșit de durere și furie, lovind violent mașina. Carabinierii au fost nevoiți să-l imobilizeze pentru a preveni ca acesta să se auto-mutileze.

Medicul a constatat decesul fetiței, care a fost apoi dusă la morgă. "Am văzut și auzit sirenele carabinierilor și ale ambulanței. Apoi am aflat ce s-a întâmplat și am fost șocat, deoarece îl cunoșteam pe tată și pe colegul său care a făcut descoperirea, veneau aici să mănânce,” a spus Martina.

Părinții au fost înconjurați de afecțiunea rudelor și a vecinilor, care au încercat să-i protejeze de curioși și de cei care doreau să ofere confort. Cuplul, copleșit de durere, a rămas retras între clădirea și biserica din Zerman. "Ce să spun? Nu există cuvinte,” a spus mama, rugând să se respecte durerea provocată de această tragedie inimaginabilă. Vecinii și-au exprimat, de asemenea, consternarea și durerea.

