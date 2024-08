Fenechiu, în scandalul panotajului: În PNL, Ciucă nu e Dumnezeu, să ne înțelegem!

Toate dezvăluirile din scandalul campaniei de panotaj a lui Nicolae Ciucă ar fi băgat PNL în ședință. Au apărut mai multe informații despre acest caz pe Snoop, iar George Simion ar fi făcut și o plângere penală. Președintele AUR îl acuză pe generalul în rezervă de “deturnarea fondurilor publice” prin amplasarea panourilor electorale cu cartea care nu a apărut încă. În promovarea cărții s-au folosit 2 milioane de euro.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Daniel Fenechiu, senator al României din partea PNL, a comentat pe baza comunicatului PNL și a ceea ce s-a prezentat în presă despre acest scandal.

Comunicatul PNL

Partidul Național Liberal a lansat un comunicat oficial legat de această situație: "Toate partidele investesc sume din subvenție pentru comunicare, presă și propagandă și se înscriu în firescul comunicării politice, cu respectarea legii. Primul lider de partid care a beneficiat de o asemenea promovare a fost Cătălin Drulă, pe atunci președintele USR. În prezent, un alt lider de partid – George Simion, președintele AUR – își promovează, în același mod, un plan electoral prezentat în afara perioadei legale pentru acest tip de campanie. Dintre formațiunile politice, PSD a cheltuit cele mai mari sume pentru activități de promovare. Așadar, acțiunile de promovare actuale reprezintă o activitate firească de informare a publicului despre activitatea PNL și a președintelui partidului, realizate într-un mod perfect transparent și legal. PNL subliniază că panourile publicitare au fost rezervate și contractate încă din luna februarie 2024 pentru întregul an, având în vedere toate campaniile electorale și materialele de promovare ale partidului. Aceste panouri nu au fost destinate exclusiv promovării cărții președintelui, fiind utilizate și pentru evenimente precum Congresul Partidului Popular European și pentru Ziua Partidului".

"Va fi suspiciunea că voi face apărarea PNL-ului. Însă, sunt niște lucruri care sunt factuale"

"Acum, povestea e în felul următor. Va fi suspiciunea că voi face apărarea PNL-ului. Însă, sunt niște lucruri care sunt factuale. Primul lucru factual este că aceste panouri au fost închiriate pentru 10 luni de zile. Începând din martie până în decembrie. Nu știam că mutăm alegerile, dar știam că avem 4 campanii electorale, anume una în mai, una în septembrie, una în noiembrie și una în decembrie. Au fost făcute în acest sens. Așa cum arată comunicatul, primele afișaje au fost cu congresul PPE. Timp de o lună și jumătate s-a arătat ‘PPE, București’. După a fost ziua partidului. Ulterior, au apărut panourile cu Ciucă. Deci, din punctul acesta de vedere închirierea de panouri nu a fost făcută pentru promovarea lui Ciucă. Noi am făcut închirierea pe 10 luni. Bun, acum fără îndoială domnul Simion este un cetățean purtător de buletin și de drepturi civile. Poate să facă plângere și domnia sa și alte 50 de persoane aflate în siajul domniei sale. Pot face plângeri și alții, că am auzit că sunt și la USR și la alte partide. Ok, hai faceți. Însă, prima problemă este următoarea. Eram la o emisiune și am auzit-o pe Oana Țoiu care spunea ‘domne este deturnare de fonduri’. Eu o întreb ‘ai studii juridice sau vorbești așa că ai văzut prin gard?’. Îi explic așa ‘în momentul în care ai, pe baza unor legi, niște bani virați în contul PNL poți să faci orice cu ei, atâta timp cât nu-i cheltuim altfel decât spune legea. Tehnic, nu e deturnare de fonduri’. PNL plătește fără îndoială pentru o decizie politică pe care a luat-o. Faptul că acel afiș e făcut cu ‘Un ostaș în slujba țării’, oameni buni, nu e decizia lui Ciucă. În PNL Ciucă nu e Dumnezeu, hai să ne înțelegem. Nu vine Ciucă, bate cu pumnul în masă și spune ‘bă toți faceți cum vă spun eu’. Nu a fost așa. A fost o decizie colectivă", a explicat Daniel Fenechiu.

