Familia Regală s-a întâlnit cu românii din oraşul finlandez Tampere. Ce mesaj le-a transmis

Sacrificiul de a pleca departe de casă este mare, a declarat miercuri principele Radu, care, împreună cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, s-a întâlnit, în contextul vizitei în Finlanda, cu românii din oraşul Tampere.

Cu această ocazie, el a făcut referire şi la Republica Moldova, precizând că suntem mereu cu inima alături de cei din Basarabia, pentru că ei sunt mai vulnerabili decât noi.

Familia Regală a României a vizitat, miercuri, Muzeul Milavida din Tampere, ulterior având o întâlnire cu membri ai Asociaţiei România - Finlanda şi ai Asociaţiei de Prietenie Finlanda - România - Moldova din Tampere.

"Noi suntem foarte des în comunităţile româneşti. Aici, la Helsinki, am venit din nou pentru că Finlanda şi România sunt unite nu numai prin dumneavoastră, ci şi prin evenimente triste care se petrec în partea noastră de lume, este un război devastator care ucide în fiecare zi fără rost. Suntem mereu cu inima alături de cei din Basarabia, pentru că ei sunt mai vulnerabili decât noi şi aşa cum le-am spus tuturor pe unde am mers - pe copilul care s-a născut la Soroca, Chişinău sau la Bălţi nu l-a întrebat nimeni dacă prefera să se nască la Bucureşti sau la Timişoara. Noi suntem obligaţi să facem în aşa fel încât toţi copiii români să aibă aceleaşi şanse pentru viitor, dacă vrem să plecăm de pe această lume cu datoria împlinită. Sacrificiul de a pleca departe de casă este mare, dar este făcut şi cu un scop care depăşeşte destinul nostru, aţi făcut şi faceţi foarte mult bine României (...). Suntem în continuare îngrijoraţi în legătură cu Moldova, dacă se întâmplă ceva acolo acest lucru ne loveşte pe noi în primul rând. A avea grijă de Basarabia înseamnă a avea grijă de noi şi sperăm ca toate guvernele şi societăţile pe care le vizităm să înţeleagă acest lucru şi să ajute ca barierele dintre noi să scadă până la dispariţie", a precizat principele Radu, în timpul întâlnirii cu comunitatea românilor din Tampere.

La rândul său, Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, a reiterat îngrijorările cu privire la situaţia din Republica Moldova, precizând, în acelaşi timp, că Familia Regală va face eforturi în sensul implementării unor proiecte care să vizeze comunitatea românilor din Finlanda.

"Ne bucurăm foarte mult că putem să vă întâlnim, este pentru prima oară pentru mine să fiu în Finlanda, dar pentru soţul meu este a treia oară. Este o ocazie bună pentru noi să vă cunoaştem, să vă felicităm pentru tot ce faceţi aici, am văzut mult talent. Înseamnă foarte mult pentru noi să fim aici în Finlanda, sperăm să ne întoarcem posibil cu misiuni economice şi educaţionale", a transmis Custodele Coroanei românilor din Tampere.

Din delegaţia oficială au mai făcut parte ambasadorul României în Finlanda, Maria Ligor, directorul Adrian Ligor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, general de brigadă Iulian Daniliuc de la Statul Major al Apărării şi Traian Sârcă, cancelarul Casei Regale.

"Pentru echipa Ambasadei este onorant să realizăm această întâlnire cu asociaţia. (...) Este o mare plăcere şi un mare privilegiu să ne întâlnim cu această ocazie cu adevărat unică, aş îndrăzni să spun chiar istorică", a menţionat ambasadorul României în Finlanda, Maria Ligor.

Comunitatea românilor din Tampere numără aproximativ 300 de persoane.

"Majoritatea celor de aici au venit după 1990, a fost un program de cooperare al UE, instituţiile academice din Finlanda şi România. Am fost un număr de cadre didactice de la Politehnica din Bucureşti care am ales să venim aici pentru un an să facem schimb de experienţă. Ulterior, a apărut programul Erasmus prin care au venit zeci de doctoranzi din Universitatea Politehnică Bucureşti. Comunitatea din Tampere numără 200 - 300 de români, eram o comunitate aşa de mică încât ne puteam întâlni toţi odată în sala de festivităţi a bisericii ortodoxe din Tampere. După valul de vizitatori din lumea academică ajuns în Tampere, comunitatea s-a diversificat, există a doua generaţie de români care au făcut toate studiile în finlandeză, dar vorbesc perfect în româneşte. Este o comunitate foarte închegată. La nivel universitar românii sunt preţuiţi foarte mult, la nivelul de zi cu zi finlandezii erau la început extrem de timizi, dar niciodată nu au ezitat să vorbească cu noi în engleză. A fost ceva neaşteptat, citisem că membrii Casei Regale întreprind vizite în Europa, citisem că ASR Radu a fost în Finlanda, unul dintre promotorii intrării României în UE, un motiv de bucurie să vedem că şi prin acest mod legăturile dintre Finlanda şi România să fie avansate şi mai mult", a precizat pentru Agerpres Ion Tăguş, profesor în cadrul Universităţii din Tampere.

Românii de aici recunoscut că se gândesc cu nostalgie la locurile natale şi ori de câte ori au ocazia vin în ţară.

"Fiica mea are 25 de ani, eu sunt de 26 de ani în Tampere, de multă vreme. Intervine o nostalgie puternică, însă de fiecare dată când am ocazia mă întorc în România, cel puţin de două ori pe an şi aleg să văd ceea ce este bine aici şi să apreciez şi asta mă ajută să văd şi România cu alţi ochi. Ceea ce am apreciat foarte mult în Finlanda este încrederea că lucrurile funcţionează, dacă sunt nişte legi trebuie respectate, o integritate vizavi de cuvântul spus. Am plecat pentru studii în Franţa şi m-am alăturat soţului meu în Finlanda după ce am terminat studiile", a declarat pentru Agerpres vicepreşedintele Asociaţiei România-Finlanda, Adriana Vasilache, inginer principal de cercetare în cadrul companiei Nokia.

Pe parcursul zilei de miercuri, Familia Regală a efectuat o vizită la Primăria Tampere, fiind întâmpinată de primarul Kalevo Kummola în Holul de Onoare. Ulterior, Majestatea Sa Margareta şi principele Radu au semnat în Cartea de Onoare. A urmat o deplasare la Universitatea Tampere, unde au fost prezentate o serie de proiecte de către profesorul Mircea Guina din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Ştiinţele Naturii, Catedra Photonica.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News